〈MIC產業研討會〉今年全球經濟成長估下修至1-1.5% 台灣保2%有挑戰

新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊全球產業，資策會 (MIC) 資深產業顧問陳子昂表示，根據國際機構預估，今年全球經濟成長將從 3% 下調至 1-1.5%，台灣經濟成長同樣受疫情影響，保 2% 困難度高，但若疫情能在上半年得到控制，下半年成長復甦可期，經濟可望 U 型反轉。

陳子昂表示，今年下半年全球經濟有兩大觀測重點，第一，中國疫情是否趨緩，且紓困及刺激政策能否讓經濟 V 型反彈，第二，美國疫情是否可在 8 月底前控制成功、經濟成長 U 型反彈。

陳子昂指出，觀察中國在全球 GDP 占比，已從 SARS 時期的 8.7% 成長至去年 19%，全球影響力擴大，但受疫情衝擊，中國第 1 季 GDP 恐衰退 9%，全年成長率更下修至 3% 以下，雖然短期中國疫情趨緩，但全球消費需求下滑、二次疫情爆發仍是經濟復甦風險。

從中國 2 月數據來看，陳子昂表示， 2 月製造業 PMI 採購經理人指數，由 50 跌至 35.7，低於金融風暴時的 38.8，創下歷史新低，顯示肺炎疫情影響高於金融風暴，在內需消費方面，1-2 月營業額也衰退 20.5%，僅有網路購物逆勢成長，中國 2 月數據大衰退，也可能反應接下來歐美數據結果。

隨著疫情在美國爆發，陳子昂指出，美國確診人數超越中國，經濟陷入衰退，雖然聯準會大動作降息，但美股在兩周內熔斷超過 4 次，顯示投資人信心潰散，加上銀行、車廠關閉，也讓失業人數不斷攀升，預估美國今年經濟成長將恐落在 0-1%。

從台灣產業來看，陳子昂認為，貿易戰、肺炎疫情皆加速廠商新南向與全球布局腳步，短期雖然難以避免疫情衝擊，全年保 2 有難度，但疫情帶動非接觸商機仍具發展潛力，包含 5G、智慧科技應用等，未來台灣有機會成為全球高科技產業研發聚落。

至於鄰近中國的日本、韓國，同樣受疫情影響，日本更宣布東京奧運將延後一年，今年 GDP 恐負成長，韓國今年 GDP 也面臨保 1 挑戰。