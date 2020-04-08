萬點給不給過？周選結算莊家別搗蛋

台股昨日藉由美股大漲助攻，早盤一度衝上萬點，但多頭似乎信心不足，以 9996.39 點收盤，仍然僅「路過」，而未能站穩萬點關卡。台股萬點到底給不給過? 今日又碰上周選擇權結算，仍得看周選莊家在「雙巴」洗盤後，是否放行。不過台股今日的關鍵區間，仍有機會拉高至 10100 點。關鍵點位為 9954、10026 與 10085 點。

台股今日開盤後，仍以 10000 點整數關卡為觀察重點，兩端哨站為 9988 與 10026 點，站穩 10026 點才算收復萬點關卡。而今日周選結算，至 10100 點之前，還得留意 10058 點中途站，10100 點兩端哨站則是 10085 與 10128 點。如能闖過 10128 點，下一站為 10171、10200 與 10259 點。但如衝關 10000 點之後，再度進行回測，須留意 9954 點、9924 點，這二個位置也是台股挑戰萬點敗部復活賽的門票，如棄守台股挑戰萬點又得延後。9900 點下方，可留意 9854 點，如棄守恐回測 9800 點，而 9800 點兩端哨站為 9822 與 9789 點，最好不要出現攻高之後「倒退嚕」，如棄守 9753、9717 與 9700 點關卡，反彈行情有結束疑慮。

美股昨日虎頭蛇尾，衝高後尾盤壓回，以小黑作收，不過美股的表現，頗有將盤整區間拉高至月線與季線間的企圖，台股是否也有機會複製？台股昨日在衝關過程中，台積電、大立光與鴻海等電子三王雖都收紅，但均未能突破前一小波反彈高點，是保留實力? 或近關情怯? 不過大盤指數卻成功突破前波高點 9954 點，今日如能再獲得電子權值股助攻，也較有機會闖關 10100 點。

在選股部分，3 月營收陸續公布，營收表現亮眼者，仍然是買盤青睞的焦點。投資人可留意 3 月業績創高的個股與族群，如有法人加持，且重返月線之上，短線上也較有表現機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)