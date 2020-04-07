外資連兩天買超台股55億元 連續第4個交易日回補台積電

台股今日以上漲 177.65 點作收，收在 9996.39 點，三大法人全數買超，合計買超 63.26 億元，其中外資買超 34.08 億元，連續第二個交易日買超，買進 55.51 億元，今日買超個股仍以台積電居冠，買超 2.16 萬張，也是連續第四日回補，其次買超旺宏、欣興等個股。

集中市場今天自營商買超 9.82 億元，投信買超 19.36 億元，外資及陸資買超 34.08 億元，外資已連 2 天站在買方，合計買超 55.51 億元。不過外資今日期貨減碼多單 271 口，累計多單未平倉口數 45860 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，台積電、旺宏、欣興、玉山金、金像電、大同、彩晶、智邦、晶技、群創、裕隆；今天外資在集中市場賣超較多的個股為兆豐金、聯電、中信金、華通、華邦電、中壽、華航、遠東新、富邦金、寶成。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，友達、欣興、南電、華通、台表科、日月光投控、亞泥、瑞儀、台泥、和碩、遠東新、晶技；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，兆豐金、金像電、南電、聯電、鴻海、和大、台郡、正隆、台新金、上銀、中華電。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，旺宏、華通、聯電、欣興、至上、鴻海、南亞科、華邦電、定穎、大同；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，群創、彰銀、金像電、友達、宏碁、台泥、聯茂、興農、東聯、志超。

台股今天成交值 1712.14 億元，為反彈以來第 2 大量，目前來看，台股大盤要站穩 1 萬點大關仍有待補量前行。