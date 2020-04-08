〈台股盤前〉美股面臨急漲後拉回整理 台大盤萬點壓力不容輕忽

台股大盤 7 日終場以 9996.39 點作收，成交值 1712.14 億元，為反彈以來第 2 大量，若要站穩萬點以上，盤勢仍有待補量；證券分析師黃漢成今晨指出，美股面臨急彈後拉回整理，今晨並回吐了盤中 900 點漲幅收小黑，台股萬點壓力也不容輕忽，目前大盤以個股 3 月營收的發布為觀察重點。

黃漢成說，目前市場進行籌碼沈澱之中，短線穿梭進出帽客交易不多而信用交易短期內也難有成長，除 3 月營收的發布之外，接下來觀察大立光 (3008-TW) 的明天法說會及台積電 (2330-TW)16 日的法說會，以瞭解目前業者手中的接單趨勢。

就今晨收盤的美國股市來看，美股歷經雲霄飛車的高幅度盪走勢，隨著全球社會疏離措施成效漸顯，美歐確診數與死亡率有下滑跡象，早盤道瓊大漲逾 900 點，材料、能源、非必需消費品板塊領漲。收盤美股道瓊指數下跌 26.13 點，或 0.12%，收 22653.86 點。標普 500 指數下跌 4.27 點，或 0.16%，收 2,659.41 點。那斯達克指數下跌 25.98 點，或 0.33%，收 7887.26 點。費城半導體指數下跌 7.51 點，或 0.47%，收 1585.38 點。

美股科技 5 大巨頭漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.16%；臉書 (FB-US) 上漲 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.053%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.70%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.08%。道瓊 30 檔成分股多收黑，以波音 (BA-US) 領跌 4.83%，但隨著美國殖利率攀升，金融股領漲。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也說，台股自 3 月 17 日以來反彈已達 1500 點，已達 0.382 位置區，目前台股正遭遇月線下彎及萬點關卡壓力，目前市場觀望上市櫃公司 3 月營收及第 2 季接單看法，但目前台股要站穩 1 萬點，仍有待多頭補量前行。

證券分析師黃漢成指出，美股面臨漲多拉回整理，今晨並回吐盤中 900 點漲幅收小黑，台股萬點壓力也不容輕忽，恐有拉回的壓力，目前大盤以個股 3 月營收的發布為觀察重點。

電子族群中，受到 PCB 廠復工補庫存及採購高階銅箔基板 (CCL) 的需求帶動，台燿 (6274-TW)、騰輝 (6672-TW) 及聯茂 (6213-TW) 3 月營收同步衝上歷史新高。騰輝 3 月營收受散熱基板及醫療設備訂單成長，營收達 4.97 億元，月增 23.66%，年增 16.1%，創下單月歷史新高，首季營收 13.42 億元，年增 7.07%。黃漢成說，在 5G 的市場需求之下，CCL 廠的業績仍有高點。

全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (7) 日公布 3 月營收為 82.58 億元，創歷年同期新高，月增 2.23 倍，年增 12.89%，累計 2020 年首季營收為 175.12 億元，季減 58.28%，年減 9.85%。

臻鼎今年印度組裝廠產能開出，也將擴充淮安廠、深圳二廠，預期 3 月投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充，有助營運持續成長，在各廠區恢復生產後，有助第 2 季營收超越去年同期 230 億元。

而就市場重要訊息來看，今天泰昇 - KY(8480-TW) 召開線上法說會，同時食品業者福壽 (1219TW) 也將在今天起的兩個月內，於每股 26 元以下買回 1 萬張庫藏股用於轉讓給員工。