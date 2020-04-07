外資3月竄逃3150億 今年砍台股逾5420億元 寫雙慘紀錄

金管會今 (7) 日公布最新外資動向，受到新冠肺炎疫情影響，外資 3 月擴大淨匯出超過百億美元、達 103.956 億美元 (折合約新台幣 3150 億元)，一舉創下歷年單月最大匯出紀錄，第一季賣超台股更達 5420.27 億元，也破紀錄。

外資 2 月中止連續 5 個月淨匯入，轉為淨匯出 38.967 億美元 (折合新台幣約 1167 億元) 後，3 月落跑步調更是加速，3 月 1 日至 3 月 31 日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 103.89 億美元；陸資累計淨匯出約 0.066 億美元，單月淨匯出 103.956 億美元 (折合約新台幣 3150 億元)，一舉創下歷年單月最大匯出紀錄，為連續兩個月淨匯出。

若拉長時間來看，今年以來至 3 月 31 日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 129.91 億美元；陸資累計淨匯出約 0.12 億美元，整體外資合計 130.03 億美元 (折合新台幣近 4000 億元)。

同時，據金管會統計，外資延續賣超台股動作，外資累計賣超上市股票約新臺幣 5315.79 億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣 104.48 億元，才短短一季，外資就無情砍殺台股 5420.27 億元。

雖然外資接連兩個月撤離台灣，不過金管會表示，外資累計淨匯入留在台灣的水位仍超過 2000 億美元、約 2004.2 億美元億美元 (折合新台幣約 6 兆 857 億元)，而陸資累計淨匯入水位還有約 1.772 億美元 (折合新台幣 53.8 億元)。