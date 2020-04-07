國安基金神救援台股擺脫頹勢 何時打底回穩看三要素

新冠肺炎疫情引爆全球股災，台股也從 1 月初的「萬二」高點跳水，指數一路下探一度失守 8600 點，國銀主管認為，台股在國安基金進場下止跌回穩，但仍要觀察 4 月確診病例與死亡人數是否遞減、國際失業數據以及銀行盈餘目標是否下修等三項指標。

金融研訓院今 (7) 日發布銀行高階經理人指數，在台股部分，上市金融股在央行降息、授信風險升溫等因素影響下，拖累金融類股今年以來大跌逾 18%，而在疫情嚴峻、油價崩跌衝擊，預估市場避險情緒將一路延續至第 2 季。

調查指出，銀行業高階主管對未來三個月的金融類股與整體股市看法保守，股市分項分數較 2 月大幅下滑，創下 BEI 調查編製以來的歷史次低，僅次 2016 年 1 月股市指數 17.6。

台股在國安基金上月宣示進場帶動下，推升大盤指數止跌反彈，加上歐美股市回神，台股今天在資金買超下一度叩關萬點，但受賣壓調節漲勢收斂，終場大漲 177 點指數收在 9996.39 點。

受訪國銀主管表示，儘管聯準會大幅釋放流動性，助攻美股止跌回穩，但後續是否回穩重新發動漲勢，得看歐美股市表現，其中肺炎確診與死亡人數，各國失業數據，以及產業、金融業表現仍將左右股市走勢。

匯市方面，由於全球金融市場劇烈動盪，美元指數大幅震盪，但我國經濟體質穩健，新台幣兌美元表現相對其他亞洲貨幣穩定，雖然第 1 季外資大幅賣超台股，金額高達新台幣 5300 億元，但第 1 季以來新台幣兌美元僅貶值 0.85%，低於韓元貶值 5.27%、人民幣的貶值 1.72%，近一個月僅貶值 0.40%，新台幣相對抗跌。

而美國聯準會加碼實施無限量 QE 及財政方案通過，近期市場流動性紓解，美元指數大幅回落，國銀高階主管預估，台股高殖利率仍吸引國際資金，加上台商資金持續回流效應，新台幣仍將相對主要亞洲貨幣維持穩定，對未來 3 個月新台幣匯率仍維持略偏升值看法，但分數較上月略為下降，是 3 月市場面分項指數受影響最小的子項。