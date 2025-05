【印巴開戰】美、英、俄、中媒體報導落差、立場引關注

《紐約時報》的首頁就未突出印巴消息,但稍微向下則可見標題為《India and Pakistan Escalate Attacks to Military Bases》(印度和巴基斯坦升級對軍事基地的攻擊)的報導。

‌



與美中媒體的低調相比,英國《衛報》則顯得相對積極,推出專題文章〈India-Pakistan military reprisals escalate: what we know so far〉》(印巴軍事報復升高:目前已知情況整理),完整整理印巴近期軍事互擊的背景、過程與可能後續影響,為歐美媒體中少數仍持續深度追蹤此議題的代表。