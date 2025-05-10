【印巴開戰】美、英、俄、中媒體報導落差、立場引關注

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 16:00

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儘管印巴衝突升級，但三天後多數國際媒體卻明顯降低報導強度。根據觀察，至 5 月 10 日，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》和中國的《環球時報》等大型媒體，都未將印巴衝突列為首頁頭條，顯示各媒體對此事件的重視程度與立場策略有所不同。

《紐約時報》的首頁就未突出印巴消息，但稍微向下則可見標題為《India and Pakistan Escalate Attacks to Military Bases》（印度和巴基斯坦升級對軍事基地的攻擊）的報導。

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內文指出，巴基斯坦指控印度向其三處空軍基地發射空對地飛彈，並稱其已發動報復。該報也一併整理舊文，並放在相關內容欄位中。

《華盛頓郵報》則在 5 月 10 日發表題為《Pakistan strikes sites inside India, bringing nuclear rivals nearer to war》 （巴基斯坦打擊印度境內目標，核對手走向開戰邊緣）的報導，語氣警告印巴兩國作為核武國家，若持續報復行動恐將導致南亞局勢失控，引發全球關注。

與美中媒體的低調相比，英國《衛報》則顯得相對積極，推出專題文章〈India-Pakistan military reprisals escalate: what we know so far〉》（印巴軍事報復升高：目前已知情況整理），完整整理印巴近期軍事互擊的背景、過程與可能後續影響，為歐美媒體中少數仍持續深度追蹤此議題的代表。

俄羅斯《塔斯社》（TASS）則將印巴緊張局勢列為當日四大新聞之一，並引述巴基斯坦《GeoTV》報導指出，印度對巴方數個空軍基地發動連續空襲。俄媒將此次衝突描述為「迅速惡化的邊境危機」。

值得注意的是，中國《環球時報》、《新華社》與《環球電視網》等官媒也持續以巴基斯坦觀點報導衝突，重複引用巴方說法，並強調「印方尚未對行動作出公開回應」。

自印度針對巴基斯坦恐怖分子營地發起「辛多爾行動」（Operation Sindoor）以來，印巴邊境緊張局勢不斷升級。印度武裝部隊的這次行動是為了報復巴基斯坦對帕哈爾加姆（Pahalgam）的恐怖攻擊。