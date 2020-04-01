全球金融業股利停發潮將至？ 匯豐股價崩創09年來新低

港股掛牌的滙豐控股 (0005-HK) 股價週三 (1 日) 重挫，主因匯豐在接獲英國銀行業監管機構審慎監理局 (Prudential Regulation Authority) 之要求後，於週三 (1 日) 宣布取消發放股利，並且承諾不會作任何的庫藏股回購，匯豐並對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的營收、貸款損失之影響發出警告。

另外，另一港股掛牌的投資銀行渣打 (2888-HK) 也宣布取消了 2019 年底未分配的股利和庫藏股計劃，渣打並宣布，2020 年也不會發放中期股利，而年底是否發放末期股利，則要視今年渣打的財務狀況和年中的營運表現而定。

週三 (1 日) 匯豐控股股價大跌 9.29% 以每股 40.05 港幣作收，創下自 2009 年以來新低。

匯豐股價日線走勢圖 圖片：investing.com

由於疫情嚴重衝擊全球經濟，英國審慎監理局已於近日發函予各大投資銀行，要求銀行業取消原定的股利發放與庫藏股計畫，不僅匯豐、渣打已收到書面通知，蘇格蘭皇家銀行、巴克萊、Lloyds Banking Group 也同樣收到通知。

英國最大的五家銀行原本計畫在未來兩個月發放 75 億英鎊 (約合 93 億美元) 的股利，如巴克萊即原定於本週五 (3 日) 發放超過 10 億英鎊。

另外，歐洲央行 (ECB) 也已於近日發函，呼籲區域內各大銀行業暫停發放股利、暫停庫藏股，以節省手上資金。

全球銀行業目前都承受著市場動盪和成長放緩帶來的壓力，但也處於央行和政府支持和監管的最前緣，包括要求停止發放股利和庫藏股，來減輕手上的現金壓力、以及令銀行業能獲得更多時間，來處理可能的壞帳問題。

Jefferies 分析師 Joseph Dickerson 在一份研報中表示，從結構上看，銀行業遭受政府監管干預，對於該類股來說是個利空，因為這暗示著股權成本上升，監管不確定性增加，未來融資時投資理由也減弱。

Joseph Dickerson 並補充認為，滙豐控股可能受到的威脅最大。

(本文不開放合作媒體轉載)