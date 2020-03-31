高盛：S&P500掀庫藏股暫停潮 規模直逼去年的25%

據高盛 (Goldman Sachs) 在一份最新報告中統計，有近 50 間美股企業在過去兩週暫停了庫藏股回購，而高盛研究團隊更估算，今年迄今 S&P 500 公司共已暫停約 1900 億美元的庫藏股交易，大約佔 2019 年庫藏股規模的 25%。

高盛分析師 David Kostin 在報告中寫道：「美股庫藏股的暫停，主要是因為企業手上的現金流減少，再加上第三階段的財政立法已要求對庫藏股進行一些限制，故未來意味著可能會有更多的庫藏股被暫停。」

S&P500 庫藏股規模年增率 圖片：Bloomberg

但到目前為止，美股庫藏股的暫停似乎不影響美股反彈，S&P 500 週一 (30 日) 繼續反彈逾 3%，延續了自 2009 年以來表現最佳的一週，累計 S&P 500 自底部反彈已超過 17%。

而雖然美股正強勢反彈中，但 Jefferies 分析師 Chris Wood 卻認為，由於庫藏股枯竭的這一部分原因，估計美股至少會再次試探此波低點。

Chris Wood 在報告中表示：「在這波股市大跌之前，美股當時的主要問題在於，估值當時是處在歷史新高水平。」

Chris Wood 寫道:「而現在美股面臨到的另一個問題是，企業透過槓桿來進行庫藏股的遊戲已經結束，這也意味著透過庫藏股產生的虛假盈餘增長已經結束。」

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