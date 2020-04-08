加碼救小企業！ 梅努欽：額外 2500 億美元刺激計畫呼之欲出

川普政府試圖再拋救生圈給小企業！美國財政部長梅努欽週二 (7 日) 表示，在川普總統的指示之下，他已和美國國會領袖進行討論，為小型企業貸款計畫爭取到額外 2500 億美元的撥款。

在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊之下，美國小型企業的生存危機迫切，根據 MetLife 和美國商會上週五公布的調查顯示，逾六成美國小型企業兩週後將面臨停工或倒閉。

美國國會上月底批准 2 兆美元刺激法案，其中為員工人數不到 500 人的小公司提供近 3,500 億美元的救助貸款，美國政府為進一步為小型企業提供更多資金，計畫提供額外 2500 億美元的資金。

(圖片：翻攝梅努欽推特)

美國財政部長梅努欽週二推文表示，他已與參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)、參議院少數黨 (民主黨) 領袖舒默 (Chuck Schumer)、眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和眾議院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 交談，以確保額外 2500 億美元的資金。

參議院多數黨領袖麥康奈爾週二表示，他希望本週四議院批准為小企業貸款計劃提供的更多資金。

麥康奈爾最新聲明中提到：「我將與梅努欽、舒默合作，並希望在週四預定的下屆參議院會議上，以一致同意或口頭表決的方式，批准為薪酬保護計劃提供進一步資金。」