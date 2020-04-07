世衛：新冠治療與疫苗研發速度驚人

武漢肺炎 (COVID-19) 正如海嘯一樣以驚人的速度席捲全球，世界衛生組織 (WHO) 表示，新冠疫苗和治療方法速度驚人，該組織將很快宣布一項計畫，以加快疫苗的開發和公平分配。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus ) 週一 (6 日) 表示，已有 70 多個國家加入了 WHO 的試驗，疫苗和治療方法的研究正以驚人的速度推進。

譚德塞提到：「1 月初公布了新冠病毒基因組的序列，並在全球範圍內共享，這使得能夠開發測試並開始疫苗研究。目前大約有 20 家機構和公司競相開發疫苗。」

譚德塞說：「我們將建立一個機制，確保加快生產與公平分配，疫苗或藥品就緒後，我們必須能夠將其運送到全世界，貧富之間不應有鴻溝。」

與此同時，世衛組織緊急事務執行主任瑞安 (Mike Ryan) 警告：「有更多人在不知不覺中被感染。」

世衛組織新興疾病部門代理主管范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 稱，研究發現新冠病毒患者可以在症狀發作前約一到三天就具有傳染能力。

范科霍芙表示：「無論患者發病還是發病前 (無症狀)，新冠病毒仍然可以透過同樣方式傳播，即口鼻飛沫傳播。」

范科霍芙解釋：「我們從報告和發表的文獻中瞭解到，傳播的主要方式是在有症狀的個體中發生。這些人可以在症狀早期出現症狀，即使他們開始感到有點不舒服，我們也知道，人們有可能在出現症狀前的幾天內傳播疾病。」