中國釋關稅善意 美LNG時隔逾一年首度向中國發貨

中國國務院關稅稅則委員會辦公室持續優化對美加徵關稅商品市場化採購排除申報系統，此外，數據顯示有多艘載有美國液化天然氣 (LNG) 貨船正駛向中國，預計將在 4 月底至 5 月初抵達中國，這是自去年 3 月以來，首度美國 LNG 向中國發貨。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室周二 (7 日) 公告，持續優化對美加徵關稅商品市場化採購排除申報系統，已增加提交當月採購計劃、提交第三個月採購計劃等功能，並升級改進其他功能。

此外，國務院關稅稅則委員會辦公室還加快受理企業排除關稅申請，加快對 3000 美元以下的採購計劃審核速度，進口時間臨近的排除申請優先審核。

與此同時，多家中媒報導，自中國近期提供液化天然氣 (LNG) 關稅豁免後，有多艘載有美國液化天然氣 (LNG) 貨船正航向中國，預計將在 4 月底至 5 月初抵達。

去年美中兩國發起貿易戰，中國將美國的 LNG 進口關稅稅率調高至 25%，但隨著美中第一階段協議簽署、中國近期提供美國 LNG 進口商品關稅豁免，LNG 關稅已降至零。

消息人士表示，儘管關稅降至零，中國仍要收取 10% 的加值稅。

Refinitiv 與 Kpler 數據顯示，上月在美國裝運 LNG 的四艘船隻正駛向中國，這是去年 3 月以來首度有美國 LNG 向中國發貨。