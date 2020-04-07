川普與3M結束口水戰 採購上億口罩抗疫

美國總統川普與 3M 週一 (6 日) 結束波盪起伏的口水戰，川普稱，美國政府已向 3M 下單，未來幾個月內 3M 將為美國提供上億個口罩，以因應美國武漢肺炎疫情。

武漢肺炎 (COVID-19) 持續肆虐全球，美國已成為全球確診最多的國家，美國疾控中心 CDC 近期終於建議，在無法保持適當社交距離的情況，美國民眾應配戴口罩。然而，截至目前，美國呼吸器、口罩等醫療防護物資卻嚴重匱乏。

川普上週四根據《國防生產法》（Defense Production Act），要求 3M (MMM-US) 加速生產 N95 等醫療用口罩。(圖片：AFP)

川普上週四 (2 日) 根據《國防生產法》（Defense Production Act），要求 3M (MMM-US) 加速生產醫療用口罩，並要求該公司停止出口口罩，否則將付出巨大的代價。

3M 上週五回應，美國政府的舉措將適得其反，憂心他國的報復行動，將讓美國的口罩物資更加稀缺。

美國總統川普週一表示，美國政府已向 3M 公司採購上億口罩，為美國醫療護理人員提供口罩，3M 未來每個月將為美國提供逾 5500 萬個口罩。

川普開心表示：「我們現在很榮幸與 3M 進行交易，感謝 3M 執行長 Mike Roman，他非常高興能夠完成這項合作。」

川普稱：「根據新協議的條款，3M 將在未來幾個月內向美國交付 1.665 億個口罩。」