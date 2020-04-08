還款壓力增 美國3月抵押貸款寬限期申請數大增近20倍

儘管本月貸款還款日還沒到來，然而在肺炎疫情壓力下，美國抵押貸款銀行家協會 (Mortgage Bankers Association，MBA) 最新數據顯示，借款人已大舉湧入政府的抵押貸款寬限計畫，要求擴大還款寬限期。

MBA 週二 (7 日) 發布數據顯示，抵押貸款暫時中止和延後付款的寬限期申請在 3 月大幅成長近 20 倍，3 月 2 日至 16 日期間，延期還款申請數增加了 1270%，3 月 16 日至 3 月 30 日期間又增加了 1896%。

MBA 報告表示，申請數大增使通話等待時間從先前的不到 3 分鐘，到現在必須等待至少 17.5 分鐘，且有 25% 的借款人直接放棄通話，較 3 週前成長 5 倍。

此外，報告還顯示要求寬限期的抵押貸款利率自 3 月 2 日的 0.25% 成長至 2.66%，由政府國民抵押貸款協會 (Ginnie Mae) 擔保的抵押貸款利率自 0.19% 躍升至 4.25%。

MBA 首席經濟學家 Mike Fratantoni 在聲明中表示，預計延後還款需求將在幾週內持續猛增，為部分貸款機構帶來無法克服的流動性限制。

為緩解疫情帶來的經濟衝擊，美國總統川普於 3 月 27 日簽署高達 2 兆美元的紓困方案 (The Cares Act)，在此之前，川普政府率先實施抵押貸款減免方案，所有政府擔保抵押貸款的借款人可將每月還款期限延後至少 90 天，甚至可長達一年，這些款項最終會在貸款期限結束前或是結構修正計畫中匯出。

在 3 月 23 日至 3 月 29 日這一周中，致電請求延後付款的數量為 21.9 萬。根據 MBA 計算，請求數將在接下來一週內躍升至 71.8 萬，無論是否還款，貸款服務機構都將面臨著流動資金短缺問題，對於部分獨立抵押公司來說更是相當不利。