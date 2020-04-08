川普砲轟世衛：以中國為中心 他們確實搞砸了。

美國總統川普週二 (7 日) 推文重砲轟擊世界衛生組織 (WHO)，該機構以中國為中心，確實搞砸防疫工作。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續狂燒，全球確診已飆高 138 萬例，死亡人數亦突破 7.8 萬例，美國成為世界最大震央國，迄今確診超過 37.8 萬例，死亡逾 1.1 萬人，紐約疫情更加嚴峻，死亡數屢日激增。

美國總統川普週二推文砲轟世衛：「該機構確實搞砸 (防疫) 了，他們的資金主要來自美國，但基於某些原因卻非常以中國為中心。我們會「好好檢視」他們，幸好我早前拒絕世衛維持對中國開放邊境的建議。他們為何會給我們的建議如此錯誤的建議呢?」

(圖片：翻攝川普推特)

世衛 1 月 30 日終於宣布，武漢肺炎疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，川普隔日隨即簽署行政命令，宣布新冠病毒構成「公共衛生緊急狀態」，並對中國祭出旅行限制，啟動最大規模隔離與撤僑計畫。

川普上月 27 日感嘆，若當初沒有對中國實施旅行限制，美國失業數據將更慘，或會達到 600 萬或 700 萬人，仍相信美國能夠再次復甦。

世衛主要資金來自美國、英國與日本。(圖片：zerohedge)

世衛秘書長譚德塞對於中國官方美化的疫情資訊照單全收，導致嚴重誤判疫情，引發全球輿論抨擊，稱譚德塞不但反應遲緩、還行政不中立，過分偏袒中國。

目前全球網民發起連署，要求譚德塞辭去 WHO 秘書長一職，請願平台從 1 月 31 日發起至今已獲逾 74 萬人支持。

逾 74 萬人在請願平台要求譚德塞下台。(圖片：Change.org)

日本副首相兼財務大臣麻生太郎也對世衛非常不滿，上月 26 日他快人快語表示，有很多人說應該把 WHO 改為 CHO (中國衛生組織)。