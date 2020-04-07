美半導體界再致函商務部 反對科技出口管制新規

據《路透》報導，美國 9 個業界團體週一 (6 日) 致函美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross)，反對美國收緊向中國出口部分半導體及其他科技，並要求當局在實施管制前，應先徵詢公眾意見，以避免意外後果。

美國半導體產業協會 (SIA)、美國全國對外貿易委員會 (NFTC)、國際半導體設備暨材料協會 (SEMI) 以及其他 6 個業界組織，共同致信羅斯，擔心美國對出口管制的調整，可能傷害美國業者，同時也強調半導體在本次防疫上所發揮的作用。

在聯名信中，業者表示，出口管制措施可能會「對半導體產業、其全球供應鏈，和更廣泛的科技領域產生重大影響」，並特別點名在目前的公衛危機中，正是半導體驅動了先進醫療設備的功能，也幫助人們能實現遠端工作。

媒體上週報導，美國官員就管制向中國出口高科技產品的的新規達成共識，新的規定主要在防止中國取得美國的商用先進技術，然後將其轉為軍事用途。

同時，官員也同意，要求使用美國半導體製造設備的外國公司，必須先取得美國同意，才能向華為供應某些晶片。

SEMI 會長 Ajit Manocha 上週五再次致信美國總統川普，稱新的規定將損害美國晶片製造設備出口，這些出口每年逾 200 億美元。Manocha 也警告，這麼做將抑制美國的進一步投資和創新，讓更多科技及零件設計遠離美國。

Ajit Manocha 還表示，在對抗 COVID-19 的關鍵時刻，這一決定將造成供應鏈的潛在不確定性。