晶片需求銳減 中國2月半導體銷售月比下滑7.5%

美國半導體公會 (SIA) 數據顯示，全球半導體銷售額比 1 月減少 2.4%，其中中國減幅為 7.5%，反映今年 2 月爆發的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情拖累中國市場需求大幅下滑，晶片銷售停滯。

據 SIA 發佈的最新資料，2020 年 2 月全球半導體銷售額為 345 億美元，雖然較去年同期的 329 億美元增長 5%，但與 2020 年 1 月的 354 億美元相比下滑 2.4%。

SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 表示：「2 月份全球半導體銷售總體穩定，超越去年 2 月的銷售，但中國市場的需求明顯低於 1 月，可見疫情對全球半導體銷售額實際的全面影響，我們還無法掌握。」

由地區來看，日本與歐洲的 1 月到 2 月銷售分別較前一個月成長 6.9% 和 2.4%；但亞太和其他地區下滑 1.2%，中國下滑 7.5%，美洲下滑 1.4%，多數呈現下滑趨勢。

不過大部分地區的銷售和去年同期相比均成長，美洲銷售額年增 14.2%；日本增長 7%，中國銷售額增加 5.5%；歐洲下滑 1.8%，亞太和其他地區下滑 0.1%。

費半指數週五 (3 日) 下跌 2.4%，今年以來該指數下跌 22%；而美股標普 500 指數下跌 1.52%，今年以來下跌 23%，同期以科技股為主的那斯達克綜指挫跌 18%。

費半指數走勢 (圖片: Google)

全球半導體銷售額的資料皆由世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 彙編，代表三個月的移動平均值。

