【胡一帆專欄】中國經濟逐漸復甦

中國經濟在面臨結構性挑戰並受到與美國貿易爭端影響的同時，如今又遭遇新冠肺炎疫情帶來的打擊，嚴格的隔離措施導致全國範圍停產停業，因此今年 1 至 2 月的經濟活動資料，包括固定資產投資、零售銷售和工業增加值增速均出現歷史最大跌幅，第一季 GDP 增速可能跌至歷史新低。

不過到 3 月底，有積極跡象顯示中國疫情已基本得到控制。全國湖北省以外地區，自 2 月 4 日起每日新增確診病例明顯呈下降趨勢，過去 10 天，絕大多數省市每日新增確診病例零增長，實際上自 3 月 18 日起，中國幾乎所有新增病例都屬於輸入性病例，至於湖北省，自 3 月 18 日起，每日新增確診病例也已降至低個位數，原因是醫療資源日益充沛以及檢測趨嚴。整體而言，目前全國未治癒確診病例（累計病例數減去康復人數及死亡人數）從 2 月 17 日最高峰的 58000 人降至約 4000 人。

隨著疫情擴散速度減緩，各地都在加速復工復產。工信部資料顯示：截至 3 月 24 日，全國（湖北省除外）製造業的規模以上（年收入 2000 萬元人民幣以上）工業企業和中小企業的復工率分別達 95% 和 70% 以上，其他指標也幾乎恢復常態，例如：3 月 25 日，全國主要獨立發電廠的煤炭消耗量回升到去年同期水準的 95%。

同時，中國各城市間交通限制也已逐步解除。大城市工作日交通流量已恢復到去年水準的 85% 左右。武漢將在 4 月 8 日解除封城措施；而湖北省其他地區的出行管控已在 3 月 25 日解除，這些明顯跡象表明：生產生活正在恢復正常，另一方面，中國收緊國際航班入境人數，減少輸入性病例的風險。

中國經濟面臨的新挑戰是應對發達經濟體升級封控措施導致的外部需求驟降。儘管如此，鑒於高頻指標好轉以及中國疫情基本得到控制，我們認為中國經濟的 “至暗時刻” 已經過去，第一季 GDP 大幅下滑後，隨著受抑需求釋放以及政府出臺扶持政策，從第二季起 GDP 將逐步回升。

政策扶持力度加大

鑒於疫情對經濟造成的衝擊，2 月初以來中國政府出臺了一系列寬鬆政策。3 月政府重申：擁有足夠的政策工具，將在適當時機出臺相應措施。

貨幣政策方面，中國央行 3 月定向降低存款準備金率 50–100 個基點，向市場投放 5500 億元人民幣流動性。4 月 3 號中國央行繼續定向降準 100 個基點，向市場注入 4000 億流動性。中國央行還把一年期中期借貸便利（MLF）利率下調 10 個基點；並下放 8000 億元人民幣再貸款額度幫助受疫情影響的行業和中小企業。截至 3 月 10 日，各政策性銀行發行約 510 億元人民幣的疫情防控專項債券；並計畫為中小企業和民營企業設立 3500 億元人民幣的專項信貸額度。我們預計：中國央行將釋放 1-4 兆元人民幣流動性，相當於全面降準 100 至 300 個基點。我們還預期：今年中國央行還將把 MLF 利率下調 30-60 個基點來降低企業融資成本。信貸政策的扶持力度日益增強，再加上降低融資成本，提高授信以及延長償債寬限期，為受影響的行業和中小企業提供有力支援。

政府仍將實行積極的財政扶持政策。今年 1 至 2 月，地方政府債券發行額度已超過 1 兆元人民幣；一季度可能升至 2 兆元人民幣（2019 年一季度為 1 兆元人民幣）。2020 全年額度可能達到約 4 兆元人民幣的水準（2019 年為 3 兆元人民幣），目的是加速基建投資。3 月 4 日舉行的中共中央政治局會議強調：必須加快新基建項目，尤其是在 5G、大資料和智慧城市領域。此外，諸多財政紓困措施已經出臺來幫助受衝擊的行業和公司，包括發放防控疫情補貼，減免稅費租金等措施，發行財政特別債券，出臺消費券，自 2 月中以來，樓市調控政策有所放鬆，放寬購房者和開發商相應申請房貸和信貸，多個城市購房首付比例從 30% 降至 20%；若干地方政府鼓勵民眾用住房公積金（全國住房公積金結餘 5.8 兆元人民幣）購房；政府還加速開發社區配套設施，包括社區診所、日托所和養老院等。我們估算財政各項刺激政策規模合約 7-8 兆人民幣，佔 GDP7-8%。

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