【胡一帆專欄】中國疫情基本控制 經濟活動改善

中國的新冠疫情基本控制，自 2 月 4 日以來，除湖北省以外，其他地區的新增確診病例呈明顯下降趨勢，多數省 / 市連續 10 天無新增病例。在湖北省，隨著更多醫療資源到位並實行更為嚴格的檢查標準，病例數趨於平緩，方艙醫院也暫時關閉。全國未出院的確診病例已從 2 月 17 日的高點 58000 例下降到 3 月 16 日的 9088 例左右，每日新增疑似病例也從 2 月初的高點 5000 例左右降至 10 例一下，但海外輸入病例隨著疫情全球爆發最近有上升趨勢。自 2 月 1 日以來，治癒人數開始超過死亡病例數，這些積極跡象表明，在中國，湖北以外地區的疫情已基本得到控制。

復工複產步伐加快

工信部資料表明，截至 3 月 13 日，全國規模以上工業企業（年收入超過 2000 萬元人民幣）的復工率達 95%，中小企業也升至 60%，員工到崗率已達 80% 左右，上游行業與資本 / 技術密集型行業率先反彈，截至 3 月初，其他統計資料（如工作日交通流量和煤耗量）已回升至 2019 年資料的 75% 左右。

政策支持力度加大

自疫情爆發以來，中央政治局已經召開了五次會議，而原定是每季度召開。會議上，領導層承諾紮實開展疫情防控，擴大內需，穩定就業並推動復工複產。

2 月初以來政府已出臺一系列調控措施。貨幣政策方面，中國央行 2 月下調逆回購和中期借貸便利（MLF）利率 10 個基點，保持銀行間市場流動性充裕。3 月初定向降准，釋放流動性約 5500 億。中國央行還宣佈推出 8000 億元的專項再貸款計畫，以優惠利率支援受疫情影響的行業和中小企業。多家政策性銀行發行 265 億元的「疫情防控債」，並擬向中小企業和私營企業發行 3500 億元專項信貸額度。我們預計，2020 年底前還會進一步釋放流動性 1-4 萬億，相當於全面降準 70-270 個基點，MLF 利率下調 10-20 個基點。近期信貸政策支援力度持續加大，引導資金成本下降，信貸額度增加，對受影響行業和中小企業的還款寬限期延長。

財政政策繼續積極支持。1 月至 2 月，地方政府債券發行量超過 1 兆，第一季可能達到兩兆（2019 年第一季為 1 兆），2020 年全年額度可能從 2019 年的 3 萬億增加到 4 萬億左右，以加快基礎設施投資。3 月 4 日政治局會議強調加快新的基建項目建設，特別是 5G、大資料、工業製造、人工智慧、特高壓電網和新能源汽車充電站等相關項目。此外，政府已採取一系列紓困措施幫扶受影響的行業和企業，包括發放疫情防控補貼、減稅降費及免收租金 / 費用。

自 2 月中旬以來，住房政策已逐漸放寬，對購房抵押貸款和開發商融資信貸放鬆。個別城市住房首付比例從 30% 降至 20%；個別地方政府鼓勵使用住房公積金（全國繳存結餘 5.8 兆）購房； 政府加快促進社區服務設施的發展。

笫二季 GDP 增速有望反彈

疫情直接衝擊中國第一季經濟增長。自 1 月下旬以來，國內經濟活動明顯放緩。2 月份製造業和服務業採購經理指數分別從 1 月的 50.0 和 54.1 驟降至 35.7 和 29.6，接近全球金融危機時的水準，反映出封城和隔離後隨之而來的全國性停產停業。1-2 月份投資和消費資料也出現大幅負增長。隨著員工返崗和開工率的提升，3 月份情況已經明顯改善。總之，我們預計第一季 GDP 增速有可能下滑到負增長，但至第二季 GDP 增速將呈 V 形反彈。下半年增長態勢積極。

投資機會浮現

中國疫情基本得到到控制，但最近幾週全球蔓延速度加快，導致全球市場出現恐慌性下跌。特別是美國標普 1 個月內三次熔斷，全球確診病例到 3 月 16 號高達 17 萬 5000 例，死亡上升至 6500 人。各國政府紛紛出臺救市措施。美國聯儲局減息至 0-0.25%， 並投放 7000 億美元購買債券。市場流動性在大力救市舉措下漸漸穩定。

鑒於中國的經驗，我們正密切關注主要市場疫情發展狀況，政府政策力度，以及對經濟影響。目前我們不認為形勢惡化會引發美國乃至全球範圍內的經濟衰退，建議投資者繼續投資，保持投資多元化，同時管理下行風險。我們繼續看好中國市場，偏好優質高息股，居家防疫股，5G 相關行業等，高素質短久期的內房債券也會繼續受投資者青睞。

專欄為個人立場，與鉅亨網無關