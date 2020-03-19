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【胡一帆專欄】中國疫情基本控制 經濟活動改善

【胡一帆專欄】中國疫情基本控制 經濟活動改善。(圖：AFP)
【胡一帆專欄】中國疫情基本控制 經濟活動改善。(圖：AFP)

中國的新冠疫情基本控制，自 2 月 4 日以來，除湖北省以外，其他地區的新增確診病例呈明顯下降趨勢，多數省 / 市連續 10 天無新增病例。在湖北省，隨著更多醫療資源到位並實行更為嚴格的檢查標準，病例數趨於平緩，方艙醫院也暫時關閉。全國未出院的確診病例已從 2 月 17 日的高點 58000 例下降到 3 月 16 日的 9088 例左右，每日新增疑似病例也從 2 月初的高點 5000 例左右降至 10 例一下，但海外輸入病例隨著疫情全球爆發最近有上升趨勢。自 2 月 1 日以來，治癒人數開始超過死亡病例數，這些積極跡象表明，在中國，湖北以外地區的疫情已基本得到控制。

復工複產步伐加快

工信部資料表明，截至 3 月 13 日，全國規模以上工業企業（年收入超過 2000 萬元人民幣）的復工率達 95%，中小企業也升至 60%，員工到崗率已達 80% 左右，上游行業與資本 / 技術密集型行業率先反彈，截至 3 月初，其他統計資料（如工作日交通流量和煤耗量）已回升至 2019 年資料的 75% 左右。

政策支持力度加大

自疫情爆發以來，中央政治局已經召開了五次會議，而原定是每季度召開。會議上，領導層承諾紮實開展疫情防控，擴大內需，穩定就業並推動復工複產。

2 月初以來政府已出臺一系列調控措施。貨幣政策方面，中國央行 2 月下調逆回購和中期借貸便利（MLF）利率 10 個基點，保持銀行間市場流動性充裕。3 月初定向降准，釋放流動性約 5500 億。中國央行還宣佈推出 8000 億元的專項再貸款計畫，以優惠利率支援受疫情影響的行業和中小企業。多家政策性銀行發行 265 億元的「疫情防控債」，並擬向中小企業和私營企業發行 3500 億元專項信貸額度。我們預計，2020 年底前還會進一步釋放流動性 1-4 萬億，相當於全面降準 70-270 個基點，MLF 利率下調 10-20 個基點。近期信貸政策支援力度持續加大，引導資金成本下降，信貸額度增加，對受影響行業和中小企業的還款寬限期延長。

財政政策繼續積極支持。1 月至 2 月，地方政府債券發行量超過 1 兆，第一季可能達到兩兆（2019 年第一季為 1 兆），2020 年全年額度可能從 2019 年的  3 萬億增加到 4 萬億左右，以加快基礎設施投資。3 月 4 日政治局會議強調加快新的基建項目建設，特別是 5G、大資料、工業製造、人工智慧、特高壓電網和新能源汽車充電站等相關項目。此外，政府已採取一系列紓困措施幫扶受影響的行業和企業，包括發放疫情防控補貼、減稅降費及免收租金 / 費用。

自 2 月中旬以來，住房政策已逐漸放寬，對購房抵押貸款和開發商融資信貸放鬆。個別城市住房首付比例從 30% 降至 20%；個別地方政府鼓勵使用住房公積金（全國繳存結餘 5.8 兆）購房； 政府加快促進社區服務設施的發展。

笫二季 GDP 增速有望反彈

疫情直接衝擊中國第一季經濟增長。自 1 月下旬以來，國內經濟活動明顯放緩。2 月份製造業和服務業採購經理指數分別從 1 月的 50.0 和 54.1 驟降至 35.7 和 29.6，接近全球金融危機時的水準，反映出封城和隔離後隨之而來的全國性停產停業。1-2 月份投資和消費資料也出現大幅負增長。隨著員工返崗和開工率的提升，3 月份情況已經明顯改善。總之，我們預計第一季 GDP 增速有可能下滑到負增長，但至第二季 GDP 增速將呈 V 形反彈。下半年增長態勢積極。

投資機會浮現

中國疫情基本得到到控制，但最近幾週全球蔓延速度加快，導致全球市場出現恐慌性下跌。特別是美國標普 1 個月內三次熔斷，全球確診病例到 3 月 16 號高達 17 萬 5000 例，死亡上升至 6500 人。各國政府紛紛出臺救市措施。美國聯儲局減息至 0-0.25%， 並投放 7000 億美元購買債券。市場流動性在大力救市舉措下漸漸穩定。

鑒於中國的經驗，我們正密切關注主要市場疫情發展狀況，政府政策力度，以及對經濟影響。目前我們不認為形勢惡化會引發美國乃至全球範圍內的經濟衰退，建議投資者繼續投資，保持投資多元化，同時管理下行風險。我們繼續看好中國市場，偏好優質高息股，居家防疫股，5G 相關行業等，高素質短久期的內房債券也會繼續受投資者青睞。

專欄為個人立場，與鉅亨網無關

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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