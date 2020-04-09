【馮冠華專欄】美股造好 估計今天恆指也有望受惠

4 月 9 日推介 - 中國生物製藥 （1177）

推介原因及策略：市場消息指，臨床階段生物製藥公司康方生物科技，將於下週二開始招股。由於同類型公司康寧傑瑞（9966）在去年上市後，股價表現不俗 ，估計康方生物科技的招股也有一定的吸引力。中國生物製藥是康方生物科技上市前的投資者，兩者在業務上也有關係，所以估計中國生物製藥的股價短綫或有追棒。昨天南下資金淨流入超過 1.3 億港元，屬利好。建議 $11 元以下作短線操作，上望 5-10% 的升幅空間。

1）上日港股市況總結：恆指週三有所回吐。指數以全日高位 24191 點開出，下跌 62 點，之後呈拉据局面；午後跌幅曾擴大至 356 點，低見 23897 點，最終以 23970 點收盤，下跌 283 點。成交金額按日下跌約 25% 至 945 億。港股通南向轉回淨流入，金額約港幣 23 億元。滬深股通則轉為淨流出，金額約人民幣 35 億。藍籌 2 升 47 跌 1 持平。

板塊方面，只見內地火電股、汽車經銷商及部份醫藥股表現較好。做空比率微升至 12.7%。牛熊證街貨最新比例為 34:66，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 44:56。重貨區方面，熊證下移至 24250-24299，牛證上移至 23600-23649。恆指夜期報 24122 點，上升 358 點，高水 152 點。港股 ADR 上升 157 點，相當於恆指 24127 點。

簡評：由於美股週二先升後跌，道指逾 900 點的升幅也全數蒸發，加上恆指週一及週二累升逾千點，道指期貨昨天在亞洲盤時段變化又不大，A 股也是窄幅上落，而港股長假期也在即，多重因素下，恆指昨天回吐近三百點，筆者認為是正常的走勢。跌市成交金額大幅減少，做空比率維持低企，南下資金又轉向至淨流入，整體來說不算太差。

至於兩大影響金融市場的元素，即疫情發展及石油價格戰，昨天也沒有甚麼突破的進展；反而，香港特區政府在收盤後公佈第二輪大規模的抗疫支助，對港股的氣氛或可提升。另外，晚上傳出美國民主黨候選人桑德斯退出總統選舉（即拜登將迎戰川普），美股隨即造好，估計今天恆指也有望受惠。而市場焦點，則會落在油組今天的會議。

公司消息不多，情況和吉利（175）類似，比亞迪（1211）3 月的銷情是同比下跌而環比上升，估計亦是市場預期之內，並無特別之處。丘鈦（1478）的 3 月出貨量不俗，疫情未見對公司有太大影響，股價相比舜宇（2382）呈大落後，應有不少的上升空間。相反，瑞聲（2018）的第一季盈警，公司指是受疫情影響導致生產綫停擺，筆者一向對瑞聲有所保留，縱使維持看好手機設備板塊在 2020 年的表現，現價仍不算吸引進場。

2）港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及規模達 1375 億元，當中包括資助薪金計劃，補貼期最長 6 個月，上限為員工薪金的一半或每月 9000 元，以較低者作準，資助多個受疫情影響行業，申請資助的企業必須不裁員。第二輪防疫抗疫基金其他新增寬免措施，包括港鐵 7 月起減價兩成等。連同早前推出的支援措施，港府推出疫情紓困措施涉資 2900 億元，佔香港 GDP 9.5%，比例與美國、新加坡等經濟體相若。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 780 點或 3.44%，標指及納指則分別上升 3.41% 及 2.58%。十年期債息回升至 0.771%，美滙指數上升至 100.16，紐約五月期油回升至 26.32 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 7.17% 至 43.35。黃金回落至 1679.1 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：比亞迪股份（01211）公布，3 月汽車銷量 3.06 萬輛，按年下跌 34.65%；新能源汽車佔 1.23 萬輛，按年減少 59.25%。今年首三個月，汽車銷量 6.13 萬輛，按年下跌 47.89%。新能源汽車佔 2.22 萬輛，按年減少 69.67%。

丘鈦（01478）公布，3 月攝像頭模組銷量 3271.8 萬件，按年跌 6%，按月飆升 1.35 倍。其中，800 萬像素及以下攝像頭模組銷量 1057.9 萬件，按年跌 45.9%，按月飆升 2.31 倍；1000 萬像素及以上攝像頭模組銷量 2213.9 萬件，按年增長 45.1%，按月飆升 1.07 倍，當中 3200 萬像素及以上攝像頭模組銷量 789.6 萬件，按年升 84.3%，按月飆升 2.07 倍。

公司指，上月攝像頭模組銷量按月增加主要由於已全面復工，以及春節假期後行業銷售的季節性回升，按年減少主要由於受新冠疫情防控影響，部分直接人員無法在到達集團後馬上投入生產，影響產能輸出。指紋識別模組產品銷量 761 萬件，按年跌 3.5%，按月飆升 1.08 倍。

瑞聲科技（02018）公布，根據未經審核綜合管理帳目及目前所獲得的資料作出之初步評估，集團預期截至今年 3 月 31 日止 3 個月之綜合溢利將下跌至 4300 萬元（人民幣，下同）至 6300 萬元之間，即按年減少約 85% 至 90%。

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