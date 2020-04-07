IMF：中國見到有限復甦 但無法排除疫情復發的可能

國際貨幣基金 (IMF) 週一 (6 日) 表示，中國呈現有限但令人鼓舞的復甦跡象，但不能排除 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情在中國或其他地方復發的可能性。

IMF 經濟學家指出，這波疫情大流行，已經讓全球進入比金融危機更嚴重的衰退之中，各國應採取協調一致的衞生和經濟政策，來應對當前的危機。

IMF 表示，隨着各國新增確診病例大幅攀升，迫使政府推出更多遏制措施，追蹤數據顯示，所有國家承受的經濟損失也在增加。

中國是這波疫情最早發生的國家，不過 PMI 指數在年初的急跌之後，近來已有改善。IMF 經濟學家認為，儘管改善有限，但中國的復甦令人鼓舞，這說明遏制措施可以成功控制疫情，並為恢復經濟活動鋪好道路。

但是 IMF 強調，疫情的未來發展仍充滿不確定性，無法排除疫情在中國或其他國家再度復發的可能性。

目前，義大利、西班牙和法國等歐洲國家正處於爆發的急性期，隨後是美國，但疫情對許多新興國家及開發中經濟體的影響，似乎才剛開始。

新興國家均受打擊 (圖表取自 IMF)

IMF 指出，目前美國經濟受到打擊的速度和嚴重程度前所未見，而在 3 月下半月，美國首次申領失業救濟人數已接近 1000 萬，增幅甚至超過全球金融危機最嚴重時期。

美國失業人數暴增 (圖表取自 IMF)

IMF 稱，他們將在 4 月 14 日發布《世界經濟展望》報告，進一步闡述疫情對全球的經濟影響。