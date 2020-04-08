【馮冠華專欄】估計恆指今天或有回吐 繼續留意道指期貨走勢

4 月 8 日推介 - 南方 A50 ETF（2822）

推介原因及策略：看到吉利（175）和中海外（688）等的 3 月數據，環比已好轉不少，某程度上也確認中國部份企業在復蘇當中。A 股在近日的反彈浪，升幅相對落後，昨天看到北向資金淨流入強勁，加上武漢解封，復工復課消息不絕，A 股應有條件再上行。建議現價買入作中短線投資。

1）上日港股市況總結：恆指週二再造好，指數以 24093 點開出，上升 344 點，之後升幅曾大幅收窄至只有 47 點，低見 23796 點，但午後受道指期貨轉強下，氣氛又轉好，午後更曾一度上升 513 點，高見 24262 點，最終以 24253 點收盤，上升 504 點。成交金額按日急升約 46% 至 1264 億。

港股通南向結束了連續 28 天的淨流入，淨流出金額約港幣 5 億元。滬深股通則錄淨流入，金額高達約人民幣 127 億。藍籌 49 升 1 跌，下跌的是恆生銀行（11）。焦點股滙豐（5）繼續反彈並重上 $40 之上。

板塊方面，基建、黃金、澳門博彩、手機設備、出口、內航、體育用品、汽車、醫藥、藥內房、教育、本地地產及 5G 等多個板塊造好。做空比率回落至半個月新低的 12.5%。牛熊證街貨最新比例為 25:75，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 4:96。重貨區方面，熊證上移至 24500-24549，牛證則不變在 22700-22749。恆指夜期報 24300 點，下跌 123 點，高水 47 點。港股 ADR 下跌 222 點，相當於恆指 24030 點。

簡評：和週一相似，恆指昨天再呈高低高的 V 型走勢，而全程均可說是被道指期貨所帶動。由於週一美國的確診和死亡數字有所回升，加上美股週一的暴漲和英國首相被送入深切治療部的消息，道指期貨昨天在亞洲盤早段的先升後跌是可以理解；但午後情況又逆向，公布的全球死亡人數按日減少，個別歐洲國家如德國情況有好轉，武漢又宣布解封，美滙急回，道指期貨急升，也帶動恆指重拾升軌。

恆指昨天的上漲，打破了最近日升日跌的局面，並收復了黃金比率 0.382 的反彈目標，更一連升破兩個熊證重貨區。大市成交金額在南下資金重來下頗配合升市，風險胃納提高下板塊升勢全面，做空比率也大幅回落，美中不足的是南下資金錄淨流出，但由於金額不大，應該不會對市場構成任何影響。

至於 A 股，昨天走勢雖然相對含蓄，但整天也維持強勢，亦已接近全日高位收盤。兩市成交重上 7000 億人民幣，而北向資金也獲較大的淨流入，氣氛及走勢也算不俗。

從疫情發展的數字，筆者仍然甚有保留疫情已見頂的推斷，昨晚也看到法國及西班牙均警告疫情仍處於變壞階段 。（消息出台後，美股早段的升幅也大為收窄）但從另外一角度看，某些國家的疫情進展確實令人鼓舞，亦代表疫情是可受控的。

從 2003 年 SARS 的經驗，金融市場的反彈比疫情拐點來得早，而全球市場這兩天樂觀的情緒，不禁令筆者反思是否過份保守和悲觀。或許是當了分析員二十年的關係，數據始終是筆者最信賴的拍檔；當看到環球的在處理過案仍不斷上升中，只能說對這反彈浪漏了眼，而不認同是確認轉勢。

恆指兩天逾千點的漲幅，兼且而達反彈的黃金比率，加上長假期在即，技術上或需先行整固。消息面上，中芯（981）會是今日的焦點股，公司上調第一季的收入及毛利率是驚喜，芯片國產化這概念不可小覷。騰訊（700）執行董事出售股份的消息，或可被遊戲新增用戶的正面消息對沖。阿里巴巴 （09988） 旗下的愛奇藝遭沽空機構狙擊，但愛奇藝股價昨天跌幅不大，而阿里在美國還可報升。

另外，市場消息指，臨床階段生物製藥公司康方生物科技將於下週開始招股上市，初步估計打新熱情應不俗，可留意其上市前的投資者中生製藥（1177）。

2）阿里巴巴 （09988） 旗下的愛奇藝（iQIYI，美：IQ）遭沽空機構 Wolfpack Research 及渾水狙擊。Wolfpack Research 指，愛奇藝早在 2018 年 IPO 前已犯欺詐行為，其無法合法地擴展業務，並估計愛奇藝將去年的收入誇大了約 8 至 13 億元人民幣，即 27% 至 44%。渾水在 Twitter 發文指，將會沽空愛奇藝，因其誇大用戶、收入及收購對價，以及內容的價值。渾水又指，與 Wolfpack Research 研究愛奇藝一年多，並在內地一綫城市進行廣泛調查，以及向廣告公司索取公司數據。

3）美股上日市況總結：美股三大指數先升後跌，後跌，當中道指曾上升逾 900 點，最終下跌 26 點或 0.12%，標普及納指則分別下跌 0.16% 及 0.33%。十年期債息回升至 0.726%。美滙指數下跌至 99.96。紐約五月期油急回至 23.63 美元，恐慌指數 VIX 則上升 3.23% 至 46.7。黃金回落至 1683.7 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：吉利汽車（00175）公布，今年首季總銷量 20.6 萬部，按年減少約 44%，達全年銷量目標 141 萬部的 15%。單計 3 月，總銷量 7.3 萬部，按年跌 41%，按月則增長約 2.45 倍。

中芯國際（00981）公布，上調截至今年 3 月底止的第一季收入和毛利率指引，收入增長指引由原先的 0 至 2% 上調為 6% 至 8%；毛利率指引由原先 21% 至 23% 上調為 25% 至 27%。該公司首席財務官高永崗表示，自從最初公布的第一季收入和毛利率指引後，看到產品需求的增長及產品組合的優化，這些都超過早前的預期。因此，該公司現在上調第一季收入和毛利率指引。

中國海外（00688）公布，今年首 3 個月，累計合約物業銷售約 597.16 億元（人民幣，下同），按年下跌 11.7%。單計 3 月份，合約物業銷售金額約 267.74 億元，按年增加 7%。

港交所股權披露顯示，騰訊（700）執行董事兼總裁劉熾平，於今年 4 月 1 日，以每股平均價約 378.7 元的價格出售 60 萬股騰訊股份，套現金額達 2.27 億元。另外，騰訊數據顯示，今年第一季《王者榮耀》遊戲新增用戶較 2019 年同期增長 22%，尤其是 3 月份新增用戶較去年同期增長 64%。業內人士表示，玩家的增長也帶動了遊戲皮膚、裝備等產品的銷量。



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/