謝金河：五大風險指標漸降溫 全球股市4月有機會反彈 

經歷肅殺的 3 月，全球疫情仍在升溫，美國確診病例超過 33 萬，死亡人數近萬人，西班牙、義大利也怵目驚心，不過，財信傳媒擔任董事長謝金河認為，金融市場跑得快，進入 4 月，股市殺盤緩和，五大風險係數逐漸改善，可望使市場得到喘息的機會。

謝金河在臉書發文指出，市場最大的變數就是油價，原來 WTI 一度殺破 20 美元，美國總統川普出來調停，俄羅斯與沙國漸達成減產恊議，油價一度逼近 30 美元，油價止跌，這是金融市場穩定的第一步。

其次為恐慌指數從 84.83 跌破 50，最低來到 41.8，恐慌指數逐漸往下；第三、美元指數已從 102.99 回落，一度跌破 100，美元不再強升，市場恐慌也趨於緩和；第四、聯準會猛烈降息，基本放款利率降至 0-0.25%，美國 10 年債殖利率一度殺到 0.318%，30 年債殖利率剩 0.702%，不過，現在已未再創新低，也代表市場氣氛改善；第五則是 ETF 的賣壓已減輕許多，SPDR 市值又回到 2266 億美元，顯示市場經過驚恐殺戮，投資人不再狂殺。

除了這五大風險係數改善，謝金河指出，一度單日暴跌 48% 的比特幣，也已從 4005 美元回升至 7900 美元左右，代表市場投機力道又增強，近期金價則在 1640 美元左右，轉趨穩定。現在只剩下疫情的發展，美國成為病例數最高的國家，西班牙、義大利也在峰頂盤旋，但如果未來疫情沒有重大惡化，全球股市 4 月仍有反彈的機會。