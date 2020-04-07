遠端辦公熱潮！英特爾PC需求強勁獲升評

隨著遠端辦公等趨勢興起，推動了筆電、資料中心伺服器等雲端服務需求，週一 (6 日)Raymond James 晶片分析師 Chris Caso 將英特爾 (INTC-US) 股票評級從「劣於大盤」調升至「與大盤持平」。

隨著武漢肺炎疫情帶動遠距辦公、會議等趨勢，記憶體大廠美光 3 月底也表示，近來個人 PC 和資料中心、PC DRAM 客戶需求強勁，而相關供應大廠前景也一片樂觀。

Chris Caso 在研究報告中表示，「我們對英特爾的升評，主要是因為英特爾的筆電和資料中心在這場疫情中，終端市場需求穩健。」

「我們估計，英特爾目前筆電銷量的強勁漲勢，將相對短暫，且將於下半年有所減少；但預計到 2021 年，雲端服務供應商的資料中心需求將出現強勁力道。」

Chris Caso 說道：「我們認為近期市場的快速變化，都將在短期內讓英特爾受惠，由此研判劣於大盤的評級已不再合適」

上週，巴克萊分析師 Blayne Curtis 也將英特爾做出類似調升，他將英特爾股票評級從劣於大盤上調至中立，並將其目標價從每股 52 美元提高至 58 美元。

Curtis 於報告中表示，他們不相信英特爾有辦法解決產能過剩的問題，加上英特爾的市佔率持續被 AMD (AMD-US) 搶攻。

但他仍表示，近期資料中心的強勁需求，以及來自家庭辦公等趨勢，將能幫助英特爾度過難關，「疫情帶動的 PC 業績，應該有望推漲其股價」

Curtis 將他對英特爾 2020 年度的 EPS 預期從每股 4.95 美元上調至 5.11 美元，而 2021 年度 EPS 預期從每股 5.06 美元下調至 5.01 美元。