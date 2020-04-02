〈紓困加碼衝兆元〉政院拍板紓困振興規模1.05兆 蘇揆：企業不能倒

行政院今 (2) 日召開臨時院會，通過紓困振興規模達 1 兆 500 億元，占 109 年名目 GDP 的 5.4%，其中追加特別預算 1500 億元，全數舉債支應。蘇揆強調，第二階段紓困的原則就是企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷。

COVID-19 (武漢肺炎) 疫情嚴峻，蘇揆表示，目前已擴散到全球 190 個國家，逾 90 萬人確診，台灣雖然守住第一關，但防疫之外，還是要紓困、振興，並強調用 1 兆救台灣，已請「紓困陳時中」政務委員龔明鑫，每天向國人報告進度。

行政院今天加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案。院長蘇貞昌、副院長陳其邁親上火線，率領經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春等部會首長出席說明。

主計總處主計長朱澤民表示，本次追加預算 1500 億元，全數舉債支應，為符合公共債務法規定，分配 109 年度 1000 億元、110 年度 500 億元，加上原預算 600 億元，合計特別預算 2100 億元。

至於移緩濟急的部分，朱澤民指出，原先規劃共 400 億元，包括公務預算及非營業基金移緩濟急、公營事業及非營業基金增加投資與採購，行政院將再加碼 1000 億元，合計達 1400 億元。

而央行、郵政儲金及銀行等辦理企業融資協助，原先規劃了 3500 億元經費，行政院也決議再加碼 3500 億元，合計達 7000 億元。

龔明鑫指出，本次紓困振興預算規模達 1.05 兆元，其中整體特別預算約 2100 億元，主要用途以四大部會為主，經濟部為本次疫情的重災區，許多企業營業額不到原先的 10%，政府額外啟動各種救助方式，因此，特別預算共編列 975 億元，占比 37%；其次為勞動部占 24%；交通部與衛福部則分別占 18%、14%。

