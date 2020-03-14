〈分析〉川普企業紓困、薪資稅減免救美國經濟？效用恐不如發現金

為了因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟所造成的衝擊，美國總統川普宣布將推出經濟紓困刺激方案，並考慮調降薪資稅至 0%，且計劃針對在疫情中受創較嚴重的產業，如：航空、旅館、及郵輪業者提供紓困措施，以協助這些企業渡過難關。

隨著疫情持續擴大並重創全球經濟，有些企業將可能面臨倒閉的危機，而政府是否應出手拯救這些企業，取決於這些企業對於整體經濟成長的重要程度。

回顧 2008 年金融危機爆發時，美國政府針對金融產業的紓困措施規模，高達 7 千億美元，其中，AIG 便從美國聯準會獲得了 1800 億美元的貸款。除此之外，汽車產業亦獲得了規模達 810 億美元的紓困資金。

由於金融體系環環相扣的特質，若美國政府於 2008 年不出手拯救銀行產業，則將可能導致全球金融體系崩壞。另外，若汽車產業龍頭通用汽車 (GM-US) 面臨倒閉的危機，則將會導致數十萬的勞動人口失去工作，由於這些產業「大到不能倒」的特質，促使政府必須出手提供紓困。

但是，在本次武漢疫情中受創嚴重的航空、旅館、及郵輪產業，是否需要政府出手提供救援，是個值得思考的問題。

航空業

儘管航空業對於美國整體經濟扮演相當重要的角色，但自 2013 年美國航空集團 (AAL-US) 收購了美國航空 (US Airways) 後，該產業創造了數千億美元的獲利。另外，達美航空 (DAL-US) 亦自 2016 年起認列了約 370 億美元的調整後收益，且截至去年年底，該公司的自由現金流量高達 35 億美元。

儘管航空產業從川普的稅減政策中受惠，但航空業者並未將所獲得的資金用於投資、或是保留以備不時之需，而是大規模的購買庫藏股。達美航空便於去年宣佈，透過 10 億美元的融資以加速庫藏股購買計劃。

受到武漢疫情的影響，達美航空於週二 (10 日) 宣佈暫緩庫藏股購買計劃、縮減產能、凍結招聘、並延後 5 億美元的資本支出，儘管如此，達美航空的 CEO Ed Bastian 仍表示，該公司不僅在市場占據領先地位，且營收來源分散、資產負債表健全、財務結構穩健。

有鑑於航空業者充分的現金流量及獲利能力，政府提供紓困的必要性將不大。

郵輪業

郵輪產業佔美國整體經濟的比重相當小，且大部分的業者為了規避相關法規，皆選擇將公司註冊在境外，如：巴哈馬等。因此，美國政府也不需要將資金用於該產業的紓困。

除了對企業提供紓困之外，川普總統亦提出了薪資稅減免的方案，以疏緩疫情對於經濟所造成的衝擊。但是，薪資稅減免政策是否能達到明顯的效用，亦受到許多專家的質疑。

首先，由於失業人口不須繳納薪資稅，因此，因疫情而受到解雇的勞工，將無法從薪資稅減免措施中受惠。

另外，薪資稅減免政策將無法幫助低收入人口，反而使高收入人口從中受益。舉例而言，透過 2% 的薪資稅減免，年薪 10 萬美元的勞工將可獲得 2 千美元，而年薪 3 萬美元的勞工，卻只能獲得 600 美元。

除此之外，薪資稅減免政策將對美國財政造成沉重的負擔，根據美國聯邦預算編制委員的預估，薪資稅減免將使美國政府一年增加 1400 億至 1500 億美元的成本。

總結上述論點，提供企業紓困、以及實施薪資稅減免政策，對於提振美國經濟，將可能無法達到明顯的效用。反觀，若採取直接發放現金的措施，則可以疏緩低收入戶的壓力，並幫助在疫情中受創較嚴重的家庭，且亦較能達到預期的效用。

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