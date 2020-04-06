安倍承諾祭108兆日圓刺激方案 約佔日本GDP的20%

為因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，日本首相安倍晉三 (Shinzo Abe) 週一 (6 日) 承諾採取大規模經濟刺激政策，總額達 108 兆日圓 (約 9980 億美元)，相當於日本 GDP 的 20%，預計週二 (7 日) 獲內閣確認。

安倍強調，新冠病毒為國家整體帶來破壞，加劇人們對經濟衰退的擔憂，刺激計劃將向面臨困境的家庭和中小企業發放至少 6 兆日圓之現金。

此外，為保護就業市場，安倍表示政府還將允許小型企業自民間金融機構獲取零利率融資，並為企業提供稅收與社保費用繳納寬限期，幫助企業繼續展開業務。

這項方案遠遠超過 2009 年金融危機後所編制的規模，當時日本政府祭出總額 56 兆日圓的方案，部份分析師表示，新方案規模遠遠超出市場預期，為深陷恐慌情緒的民眾帶來一些安全感。

安倍並未提供更多計畫細節，外界認為可能包含去年祭出的 26 兆日圓的經濟對策，該項對策主要為預防美中貿易戰及海外經濟帶來的衰退風險。

野村證券 (Nomura Securities) 資深經濟學家 Masaki Kuwahara 表示：「由於購物人潮縮減，刺激消費的影響可能有限，但它可以防止疫情再度加劇經濟衝擊。」

由於東京、大阪等都會區疫情擴大，安倍宣布明 (7) 日將針對東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等地區發布緊急事態宣言，預計維持一個月時間，具體實施內容將交由各地區首長決定。