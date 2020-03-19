柏南奇、葉倫也出聲：Fed應採取更多工具 避免經濟長期衰退

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，導致全球經濟受到嚴重衝擊，各國央行紛紛釋出大規模的寬鬆政策，以減輕疫情所造成的損害。

如同 2008 年金融海嘯時所採取的貨幣寬鬆政策，美國聯準會 (Fed) 為了對抗疫情的衝擊，已於日前宣佈調降基準利率至接近零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，用於購買國庫券、以及機構住宅房貸抵押證券。

儘管如此，目前美國聯準會所面臨的挑戰，與 2008 年金融海嘯時有所不同，2008 年是由於金融市場的崩壞，導致信用緊縮及消費低迷，而由於本次的危機並非來自於金融市場，因此，貨幣政策所能發揮的效用則較為有限。

為了防止疫情的擴散，各國衛生機關紛紛採取封閉及隔離的措施，因此，就短期而言，企業的生產力及消費者的支出皆會呈現衰退趨勢。

而聯準會目前所面對的課題，是避免疫情對於經濟造成長期的損害。在理想的情況之下，隨著疫情受到控制，人們將會恢復正常生活，且消費需求亦將恢復至正常水準，在此情況下，儘管短期內經濟衰退的幅度較大，但就長期而言，經濟終將逐漸回歸正軌。

但是，由於疫情阻斷經濟活動，造成企業的生產力及營收雙雙衰退，一旦企業因為財務困難而宣佈破產，則需要較長的時間，才能夠重建信用並恢復正常營運。另外，疫情也將造成家庭財富萎縮，並導致房貸無法如期償還等問題。

在此情況下，就算疫情得到控制，經濟也需要較長的時間，才得以恢復到正常的水準。因此，為了避免疫情造成長期性的損害，聯準會應確保市場上足夠的信用。

為了鼓勵銀行擴大放款規模，以協助中小企業及低收入戶渡過危機，聯準會已採取降低重貼現率的政策，並透過購買房貸抵押債券，以拉低房貸利率，並減輕房貸借款者的壓力。

但 Fed 前主席柏南奇及葉倫則表示，除了現行的政策之外，聯準會仍可採取更多措施，以降低長期經濟衰退的風險。

首先，雖然聯準會藉由降低重貼現率，以鼓勵銀行利用貼現窗口融資，但為了避免被市場認為財務狀況不佳，以往銀行透過貼現窗口融資的意願並不大。

為了解決這個問題，柏南奇及葉倫建議聯準會採取更多其他的工具，包括：短期標售工具 (Term Auction Facility；TAF)、一級交易商信貸機制 (Primary Dealer Credit Facility；PDCF)、以及定期資產擔保證券貸款工具 (Term Asset-Backed Lending Facility；TALF) 等，以確保金融機構充分的流動性。

除了向金融機構提供流動性之外，聯準會已於日前宣佈，將啟動商業票據融資便利機制 (Commercial Paper Funding Facility；CPFF)，以向企業提供短期貸款。

此外，波士頓 Fed 銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 亦於日前表示，建議聯準會要求國會授權購買投資等級公司債，藉此疏緩公司債券市場的壓力。

儘管聯準會無法避免疫情的擴大，但可以透過政策的實施，以疏緩對於經濟的衝擊，並確保在疫情獲得控制之後，經濟能夠快速地回升至正常的水準。