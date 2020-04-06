橡樹資本馬克斯：利差擴大高收債價值浮現 但須留意短期風險

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，促使全球高收益債的殖利率上揚，並造成債券價格的下滑，利差的擴大促使高收債的投資價值浮現，並吸引部份投資人開始增加持有高收債。

為了減輕疫情的衝擊，美國聯準會於 3 月 23 日祭出無上限量化寬鬆政策，並宣佈將購買美國投資等級公司所發行的公司債，預期將疏緩投資等級公司的財務壓力，並提升信用市場的穩定性，而債券市場的改善，亦將使發行垃圾債券的公司有望從中受惠。

橡樹資本創辦人霍華馬克斯 (Howard Marks) 於上週表示，在大約 2 個月以前，高收益債的利差僅為 3.5%，而目前則攀升至 10%，債券價格亦大幅下跌。而利差的擴大則促使市場資金重新流入高收益債券。

對此，馬克斯則表示，目前是進場購買高收債的好時機，但投資人仍須留意短期風險，馬克斯認為，疫情的發展仍可能持續惡化，並且造成全球經濟衰退幅度擴大，因此，發行公司的違約風險也將提高，並導致債券價格進一步下滑。

如安碩 iBoxx 高收益公司債 ETF 自 2007 年成立以來，已為投資人創造了 100% 的投資報酬率，但受到疫情擴大的影響，導致投資人紛紛出售風險性資產，在過去 3 個月以來，該 ETF 的流出資金達到 50 億美元，總資產亦下降至 140 億美元。

安碩 iBoxx 高收益公司債日 k 線圖

高盛集團於上週表示，儘管有聯準會的政策支持，但發行公司的還款壓力仍大，由於企業的財務壓力將會持續增加，導致債券違約及降評風險皆上升。根據高盛集團數據顯示，預期在未來 6 個月內，將有約 5550 億美元的債券，面臨由投資等級降為垃圾等級的風險。

高盛集團表示，公用事業、醫療、製藥、及消費者必需品部門，受到疫情的影響較小，而能源、航空、零售、及娛樂等產業，所面臨的風險則較大。

摩根士丹利固定資產分析師表示，儘管企業的獲利仍具不確定性，且面臨降評的風險，但大多數的不確定性目前已反映在債券價格上。