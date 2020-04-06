不受疫情拖累影響 美股基金逆勢吸金48億美元重奪吸金王寶座

歐美疫情嚴峻，拖累歐美股市持續跳水，但國際資金仍逆勢操作，上週持續買進歐美股市，帶動美股基金、歐股基金擺脫資金失血窘境，其中美股基金單周吸金高達 48.04 億美元，創下近 8 周以來最大單周淨流入金額，奪回全球股票基金吸金王寶座。

根據 EPFR 統計，美股基金單周吸金達 48.04 億美元，歐股基金單週也吸引資金淨流入 9.39 億美元，創下今年以來的最大單周吸金。

反觀新興市場買氣則略顯疲弱，其中亞洲基金穩住陣腳，上週淨流入 7.59 億美元，連續 3 周獲得資金關愛；全球型新興市場基金、新興歐非中東基金已分別連 7 周和連 6 周失血；拉丁美洲基金甚至遭資金由買轉賣，轉流出 1.91 億美元，連續 6 周吸金被迫劃下句點。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，為抵消疫情對實體經濟的負面衝擊，主要央行紛紛緊急或意外降息，美國不但在 3 月大舉降息六碼，將基準利率降至 0%~0.25% 區間，更推出史上規模最大的 2.2 兆美元的財政紓困方案，惟相關救市措施都需要時間去醞釀才得以發揮效果，政策實際傳導成效將是未來的重要觀察重點。

摩根多重收益型產品經理張瑜倫指出，受到疫情影響，全球景氣在上半年恐陷入技術性衰退，但所幸各國政府的應變速度較快，且推出的貨幣和財政政策規模也大，預料將一定程度支撐經濟。

張瑜倫表示，這波經濟下滑是從消費產業引發，製造業部分目前為止的衝擊仍在可控範圍，目前各政府刺激政策多針對中小企業與民間消費力，通常消費產業回復速度較快，預估全球景氣將在下半年出現復甦跡象。

經濟面另一個觀察重點，則為就業報告。張瑜倫說明，目前來看，消費性產業失業人口上升是可預期的，但若接下來連製造業就業人口也跟著大幅減少，那就需要特別留意。不過，若這次經濟面的衝擊能夠限縮在民間消費，且疫情在未來數月能夠受到控制，受惠於各國針對中小企業和民間消費的財政刺激政策支持，下半年民間消費和全球經濟活動可望強勁反彈，並出現有感復甦。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，儘管疫情還在蔓延，但金融市場已較 3 月中谷底時明顯和緩，震幅也略為收斂，但在疫情本身出現緩解前，對後市仍許保持謹慎，建議在投資上可以多重資產布局。