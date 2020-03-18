新債王：高收債降評潮 很快會席捲而至

素有華爾街「新債券之王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，由於經濟面臨低油價和武漢肺炎 (COVID-19) 大流行之際，部分高收益債券市場的違約情況可能加劇。

岡拉克表示：「考慮到經濟形勢，油價似乎很有可能保持在每桶 30 美元以下，而這將導致部分高收益債市將出現集體違約，你會發現，能源產業肯定已在假想這個狀況。」

岡拉克進一步指出，評級機構也會開始調降能源業的債信評等，而隨著利差擴大，降評的趨勢估計是「只增不減」，且「降評潮應該很快會席捲而至。」

公司債市場目前表現並不穩定，因為肺炎疫情和油價暴跌可能削弱公司利潤，而陷入困境的公司也已體認到財務狀況失控，潛在的貸款方可能將需要調整策略，以因應全球經濟迎來可能的衰退。

而談到對於美股的看法，岡拉克表示，目前要進場抄底，時機還為時尚早，但確實岡拉克認為，進場時機正在逼近。

岡拉克進一步說道：「我正在做好一切準備，實際上經歷了上週五、昨天和今天，我對股市的負面情緒已有所減輕。」

但岡拉克認為，2021 年美國發生衰退的可能性已高達 90%，且隨著針對肺炎疫情的支出激增，美國債務規模在 2-3 年內可能會成長到 30 兆美元。

岡拉克表示，如果華爾街的受益程度超過普通大眾，川普政府所提供財政補貼以維持企業運轉的計畫，可能導致貪污並引發民怨，這是另一場可能出現的政治危機。

岡拉克說道：「一旦白宮開始向企業和集團提供現金，我完全不敢想像這裡面內可能發生的貪污水平。」

市場週二 (17 日) 傳出，美國總統川普正考慮 1.2 兆美元刺激方案 擬在兩週內向每位美國民眾發放現金 1000 美元。