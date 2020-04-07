〈美股盤後〉美新冠確診放緩 波音衝鋒大漲 四大指數歡慶飆逾 7%

歐洲與美國確診數正在放緩，提振華爾街信心，週一 (6 日) 波音、美國運通衝鋒大漲，科技股、晶片股表現不凡，四大指數漲聲響起，同步飆逾 7%。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 205 多個國家，目前有超過 1,309,439 人染疫，至少 72,638 人死亡，美國確診突破 347,003 例，死亡 10,335 例。

根據 Johns Hopkins 最新數據，美國上週四新增確診大約有 30,000 例，上週五有 32,100 例，上週六有 33,260 例，週日減緩至 28,200 例。

週一 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數暴漲 1627.46 點，或 7.73 %，收 22,679.99 點。

標普 500 指數暴漲 175.03 點，或 7.03%，收 2,663.68 點。

那斯達克指數暴漲 540.15 點，或 7.33%，收 7,913.24 點。

費城半導體指數暴漲 149.84 點，或 10.38%，收 1,592.88 點。

標普 11 大板塊歡慶大漲，資訊科技 (+8.78%) 領軍暴漲、其次公用事業 (+7.85%) 和非必需消費品 (+7.73%) (圖片：Finviz)

科技五大巨擎同步回春。蘋果 (AAPL-US) 暴漲 8.72%；臉書 (FB-US) 暴漲 7.37%；Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 8.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 4.77%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 7.44%。

道瓊 30 檔成分股僅聯合技術收黑，波音 (BA-US) 飛天狂飆 19.47%；美國運通 (AXP-US) 暴漲 13.95%；VISA (V-US) 暴漲 11.58%；麥當勞 (MCD-US) 暴漲 10.42%；雪佛龍 (CVX-US) 暴漲 7.03%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.21%；高盛 (GS-US) 暴漲 7.69%；摩根大通 (JPM-US) 暴漲 6.44%。

費半成份股集體狂噴。安森美 (ON-US) 暴漲 17.64%；科磊 (KLAC-US) 暴漲 16.07%；Nvidia (NVDA-US) 暴漲 10.04%；AMD (AMD-US) 暴漲 11.58%；美光 (MU-US) 暴漲 12.49%；英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.98%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 9.15%；高通 (QCOM-US) 暴漲 8.77%。

台股 ADR 同步上漲。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 6.16%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 7.12%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.90%。

焦點企業消息

波音週一狂飆 19.47% 至每股 148.77 美元，該公司贏得價值 8470 萬美元的 MQ-25「魟魚式」軍事訂單、無限期延長西雅圖停產期，還暫停南卡羅來納州 787 產線。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 週一發布報告，根據供應鏈和零售網站的資訊解讀，蘋果很可能在 4 月中旬推出其低成本的新一代 iPhone SE，蘋果週一股價大漲 8.72%。

中國連鎖咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡 (LK-US) 自曝捏造營收，造假業績 22 億元人民幣，其股價周一暴跌 18.40%。

儘管受到疫情影響，民宿網站 Airbnb 在 Silver Lake 和 Sixth Street Partners 新一輪融資中籌集了 10 億美元，目前還不清楚 Airbnb 是否計畫在今年上市。

華爾街分析

美國聯準會 (Fed) 前任主席葉倫 (Janet Yellen) 週一預告表示，美國經濟正處在令人震驚的衰退困境中，目前經濟數據還無法反映這種情況，Q2 失業率恐已高達 12-13%，經濟至少萎縮 30%。

Chaikin Analytics 首席執行長 Marc Chaikin 表示：「如果我們有幸看到有效的治療，就會有大量資本利得的機會。」

Marc Chaikin 表示：「 對我來說，資本保護比資本利得更重要，就像我們上週看到的那樣，利用強勁熊市反彈，籌集足夠的現金，使投資人能夠在不驚慌的情況下承受更大的衰退衝擊。」

Penn Mutual Asset Management 首席投資長 Mark Heppenstall 表示：「不能說我們肯定已經確定轉危為安，但這似乎是個好兆頭。」

Oppenheimer＆Co. 首席投資策略師 John Stoltzfus 認為：「目前，市場可能仍將陷入 "恢復營運" 和 "往昔美好生活" 需要多長時間的消息，預計市場將繼續在恐懼、技術因素和熱切期望的情況下交易，而新冠的不確定性將為經濟基本面蒙上陰影。」