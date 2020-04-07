〈美股盤後〉美新冠確診放緩 波音衝鋒大漲 四大指數歡慶飆逾 7%

歐洲與美國確診數正在放緩，提振華爾街信心，週一 (6 日) 波音、美國運通衝鋒大漲，科技股、晶片股表現不凡，四大指數漲聲響起，同步飆逾 7%。
武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 205 多個國家，目前有超過 1,309,439 人染疫，至少 72,638 人死亡，美國確診突破 347,003 例，死亡 10,335 例。
根據 Johns Hopkins 最新數據，美國上週四新增確診大約有 30,000 例，上週五有 32,100 例，上週六有 33,260 例，週日減緩至 28,200 例。
週一 (6 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數暴漲 1627.46 點，或 7.73 %，收 22,679.99 點。
- 標普 500 指數暴漲 175.03 點，或 7.03%，收 2,663.68 點。
- 那斯達克指數暴漲 540.15 點，或 7.33%，收 7,913.24 點。
- 費城半導體指數暴漲 149.84 點，或 10.38%，收 1,592.88 點。
科技五大巨擎同步回春。蘋果 (AAPL-US) 暴漲 8.72%；臉書 (FB-US) 暴漲 7.37%；Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 8.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 4.77%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 7.44%。
道瓊 30 檔成分股僅聯合技術收黑，波音 (BA-US) 飛天狂飆 19.47%；美國運通 (AXP-US) 暴漲 13.95%；VISA (V-US) 暴漲 11.58%；麥當勞 (MCD-US) 暴漲 10.42%；雪佛龍 (CVX-US) 暴漲 7.03%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.21%；高盛 (GS-US) 暴漲 7.69%；摩根大通 (JPM-US) 暴漲 6.44%。
費半成份股集體狂噴。安森美 (ON-US) 暴漲 17.64%；科磊 (KLAC-US) 暴漲 16.07%；Nvidia (NVDA-US) 暴漲 10.04%；AMD (AMD-US) 暴漲 11.58%；美光 (MU-US) 暴漲 12.49%；英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.98%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 9.15%；高通 (QCOM-US) 暴漲 8.77%。
台股 ADR 同步上漲。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 6.16%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 7.12%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.90%。
焦點企業消息
波音週一狂飆 19.47% 至每股 148.77 美元，該公司贏得價值 8470 萬美元的 MQ-25「魟魚式」軍事訂單、無限期延長西雅圖停產期，還暫停南卡羅來納州 787 產線。
Wedbush 分析師 Daniel Ives 週一發布報告，根據供應鏈和零售網站的資訊解讀，蘋果很可能在 4 月中旬推出其低成本的新一代 iPhone SE，蘋果週一股價大漲 8.72%。
中國連鎖咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡 (LK-US) 自曝捏造營收，造假業績 22 億元人民幣，其股價周一暴跌 18.40%。
儘管受到疫情影響，民宿網站 Airbnb 在 Silver Lake 和 Sixth Street Partners 新一輪融資中籌集了 10 億美元，目前還不清楚 Airbnb 是否計畫在今年上市。
華爾街分析
美國聯準會 (Fed) 前任主席葉倫 (Janet Yellen) 週一預告表示，美國經濟正處在令人震驚的衰退困境中，目前經濟數據還無法反映這種情況，Q2 失業率恐已高達 12-13%，經濟至少萎縮 30%。
Chaikin Analytics 首席執行長 Marc Chaikin 表示：「如果我們有幸看到有效的治療，就會有大量資本利得的機會。」
Marc Chaikin 表示：「 對我來說，資本保護比資本利得更重要，就像我們上週看到的那樣，利用強勁熊市反彈，籌集足夠的現金，使投資人能夠在不驚慌的情況下承受更大的衰退衝擊。」
Penn Mutual Asset Management 首席投資長 Mark Heppenstall 表示：「不能說我們肯定已經確定轉危為安，但這似乎是個好兆頭。」
Oppenheimer＆Co. 首席投資策略師 John Stoltzfus 認為：「目前，市場可能仍將陷入 "恢復營運" 和 "往昔美好生活" 需要多長時間的消息，預計市場將繼續在恐懼、技術因素和熱切期望的情況下交易，而新冠的不確定性將為經濟基本面蒙上陰影。」