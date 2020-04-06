各州實行封鎖措施 穆迪：美國至少1/4經濟活動突然停滯

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，美國已有 41 個州下令關閉部分企業，包含餐館、大學、體育館、電影院等，以遏止疫情蔓延。經濟分析公司穆迪分析 (Moody’s Analytics) 指出，美國至少 1/4 的經濟活動突然停滯，經濟學家指出，如此大規模的經濟活動停擺前所未見。

各州政府為對抗疫情實行封閉措施，商業活動因而中斷，穆迪表示，相較於大量企業關閉前的 3 月份第一週，美國的日產量已經下跌了約 29%，經濟學家指出，如此規模的經濟活動停擺的在過去從未見過。不過，多數經濟學家預期，隨著新增病例數下降，美國各州解除封閉，美國經濟產出有望在今年夏季或秋季有所回升。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 認為，美國單日產量下跌 29% 的情況不會持續超過 2 個月。否則的話，第二季度國內生產總值 (GDP) 將大跌 75%。Zandi 認為，多數地區將在今年夏季前重新開放，並預估美國今年第二季 GDP 年減 30%。

Zandi 也表示，當前的經濟狀況就好比是一場大地震，或像是 2001 年 9 月 11 日的恐怖襲擊，當時航空公司暫時停飛，在 911 事件發生後的幾天裡，美國的產出減少了約 1,110 億美元。相比之下，今年因武漢肺炎疫情爆發導致政府實行封鎖後的大約三週內，產量下降了約 3500 億美元。

報導指出，大量的停工最終也將損害經濟的需求方，從而進一步削弱產出。根據美國勞工部的數據，截至 3 月 28 日的兩週內，大約有 1000 萬人申請了首次失業救濟金，打破了以往的記錄。這些失業勞工可能也將因此減少支出，進一步衝擊其他仍在營業的企業。