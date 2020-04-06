疫情衝擊 英消費者信心指數創45年來最大跌幅

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，英國確診病例增至 48440 例，死亡達 4943 例，英國女王更是罕見發表電視演說，呼籲民眾在疫情下保持自律及幽默感，根據德國市調機構 GfK 在週一 (6 日) 發布的一項調查顯示，英國消費者信心指數已經創下 45 年來最大跌幅。

根據 GfK 的數據顯示，英國消費者信心指數從兩週前的 -9 下跌至 -34，創下自 1974 年以來最大跌幅，GfK 客戶策略總監 Joe Staton 表示：「根據我們的武漢肺炎疫情相關報告，顯示了驚人的結果，消費者信心指數在 3 月的最後兩週大幅下跌。」

Staton 也表示：「上一次我們看到這樣的暴跌是在 2008 年經濟衰退的期間。個人財務狀況和整體經濟的信心下降，這反映出英國人的新擔憂，許多人預計他們的個人和家庭的財務狀況會在未來 12 個月內惡化。」

「儘管食品雜貨銷售創紀錄，且人們為準備長期待在家中而購買冰箱、電視和家庭辦公設備，最近也創下購買高峰，但主要購買指數卻下降了 50 點，這對零售業的某些部門的短期和中期銷售形成明顯對比。」Staton 說道。

在疫情期間，英國當局要求全民居家隔離，將出門次數減少到最低程度，以盡可能降低傳播風險，並延緩疫情的蔓延。若違反禁令，警察有權施行罰款或驅散等行動。

經濟學家擔心，英國經濟將像全球許多其他國家一樣，正走向嚴重的經濟衰退，不過他們也表示，經濟也可能在今年底出現反彈，不過這完全取決於疫情的走向。