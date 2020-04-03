川普武漢肺炎二檢仍是陰性 談口罩「想戴OK!」

白宮週四 (2 日) 發布聲明，表示美國總統川普再次接受新型冠狀病毒檢測，仍是陰性反應。目前聯邦尚未決定是否建議全民戴口罩，川普提及此事表示，想戴口罩的人可以戴。

川普說自己是出於好奇再次接受檢測，「我很好奇，(快篩) 到底有多快。」白宮官員說，川普使用的是全新的檢測工具，來自亞培藥廠 (Abbott Laboratories)，不到 15 分鐘內就能得到結果。白宮醫師 Sean Conley 表示，川普非常健康。

川普 3 月曾和巴西總統 Jair Bbolsonaro 率領的參訪團會面，不久後多名官員確診，因此川普曾在 3 月 14 日接受檢測，結果為陰性。

武漢肺炎肆虐全球，確診人數在週四突破 100 萬人，至少 5 萬人死亡，美國疫情尤其嚴峻，目前累計超過 23.4 萬人染疫，5,607 人死亡；紐約單日死亡創新高，確診突破 5 萬例。

川普日前表示，近期可能對全美建議公共場合戴口罩，預防感染。但目前聯邦政府尚未拍板定案，白宮抗疫小組成員 Deborah Birx 週四說，美國聯邦疾病管制預防中心 (CDC) 正研擬關把戴口罩納入防疫指南。

川普週四則在每天例行的疫情簡報上說，想戴口罩的人就應該戴上口罩，「如果美國民眾想要戴口罩，可以戴上口罩。圍巾也行。」

洛杉磯市長 Eric Garcetti 週三 (2 日) 超前部署，建議市民為了必要採買而外出，可以配戴非醫療用口罩，同時別忘記保持社交距離。