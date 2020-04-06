神車與N-BOX奪日本單月及年度銷量冠軍 進口車退步

日本的汽車業界團體在週一 (6 日) 公布了日本 3 月份及 2019 年度的新車銷售成績。豐田 (7203-JP) 的「Corolla」在 3 月及 2019 年度奪下一般乘用車的銷售冠軍；排氣量在 660cc 以下的輕型車 (K-Car) 則是由本田 (7267-JP) 的常勝軍「N-BOX」奪下單月及年度冠軍。進口車表現則是出現退步。

由日本國內主要汽車經銷商所組成的「日本自動車販賣協會連合會」(JADA)，在週一 (6 日) 公布了最新統計數據。2020 年 3 月，排氣量超過 660cc 的一般乘用車由豐田 Corolla 以 1 萬 6327 台的銷量 (年增 54.8%) 拿下當月的銷售冠軍，第二名的本田 (7267-JP)Fit 賣出 1 萬 4845 台 (年增 37.3%)，第三名則是 2 月上市的豐田 Yaris 賣出 1 萬 3164 台。至 2 月為止連續 2 個月奪冠的豐田 Raize，則是跌落到了第四名。

豐田 Corolla (圖片：AFP)

此外，2019 年度 (2019 年 4 月 – 2020 年 3 月) 的新車銷售則是由豐田 Corolla 以 11 萬 4358 台 (年增 21.1%) 的銷量拿下年度冠軍。第二名是豐田油電車 Prius(11 萬 3361 台，年減 1.5%)，第三名是豐田 Sienta(10 萬 8067 台，年增 12.6%)。

輕型車 (K-Car) 的新車銷售方面，根據日本「全國輕自動車協會連合會」統計，2020 年 3 月的冠軍是本田 N-BOX 賣出 2 萬 2078 台 (年減 16.4%) 連續 4 個月穩坐冠軍，第二名大發 Tanto 賣出 1 萬 7370 台 (年減 6.2%)，第三名鈴木 (7269-JP)Spacia 賣出 1 萬 6077 台 (年減 14.7%)。

2019 年度的 K-Car 銷量冠軍也是本田的 N-BOX，共賣出 24 萬 7707 台 (年增 3.3%)，第二名大發 Tanto 共賣出 17 萬 2679 台 (年增 21.1%)，第三名鈴木 Spacia 賣出 15 萬 9799 台 (年增 0.9%)。

另根據日本的進口車業界團體「日本自動車輸入組合」(JAIA) 統計，2020 年 3 月的進口車銷售台數年減 13.1% 至 3 萬 1888 台。自去年 10 月消費稅增稅後，銷量連續 6 個月遜於去年同期。還有武漢肺炎 (COVID-19) 疫情也影響了消費者購車意願。

3 月份的進口車冠軍是賓士，共賣出 6925 台 (年減 11.7%)。第二名福斯賣出 5312 台 (年減 18%)，第三名 BMW 賣出 4784 台 (年減 19.8%)。

2019 年度的進口車銷量年減 5.1% 至 29 萬 2109 台，是自 2014 年度以來首度出現衰退。上半年度的銷售表現雖然亮眼，但是下半年度受到消費稅調漲與風災影響而導致銷售表現退步。