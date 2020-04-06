讀賣：安倍可能在近日內發布「緊急事態宣言」

根據《日本經濟新聞》週一 (6 日) 報導，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，傳出日本首相安倍晉三打算於近日內發出「緊急事態宣言」。

市場傳出，安倍將於週一 (6 日) 召開會議，與 16 名專家所組成的「基本對策方針等諮詢委員會」共同商討相關準備事宜。東京都首都圈，還有大阪府等都會區，都是主要的考量對象。

而基於日本「新型流感對策特別措施法修正案」的規定，當發布緊急事態宣言時，具體的實施內容將由各道、都、府、縣的首長來決定，但是不可強制阻斷鐵、公路等交通。也因此，並不會演變成像是其他國家封城 (Lockdown) 般的狀態。

各道、都、府、縣首長 (知事) 的主要權限：

居民的外出：除了食物採買與工作等原因外，可要求居民們禁止外出。

設施的限制：可要求或指示學校、福祉設施、電影院、百貨公司等設施停止營業，或是禁止使用。

食物、醫藥品：可要求將必要物資賣給當局，進行徵用或保管。

物資的運送：可要求或指示，進行疫苗、食物等緊急物資的運送。

日前，東京都大家長的小池百合子知事就在 4 月 3 日表示，如果日本中央發布了緊急事態宣言，東京都將會要求民眾們避免外出。也會對大規模設施的使用，以及各種活動的實施等，來要求限制或停止。

但是，販賣食物及醫藥品的店家、銀行，還有與社會基礎建設相關的行業等，則會允許繼續營業。鐵路等交通網也會繼續的維持運作。