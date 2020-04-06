回應川普鋼鋁稅 歐盟擬對美進口打火機、塑料加徵報復關稅

《彭博》引述歐盟官員稱，歐盟計劃對美國打火機、塑料裝置徵收報復性關稅，以回應美國先前對歐盟施加的鋼鋁稅。

一位匿名歐盟官員表示，歐盟打算對美國進口打火機加徵 20%、家具塑料加徵 7% 報復性關稅，以回應美國政府對歐盟課徵的鋼鋁稅，關稅措施預計週一 (6 日) 獲得批准，並於 5 月 8 日生效，意味著美國有一個月的時間與歐盟進行協商。

歐盟發言人表示：「為了幫助經濟復甦，我們希望合作夥伴能排除任何非法關稅，包含鋼鐵和鋁材等產品。」

歐盟官員稱，美國徵稅範圍擴大影響了歐輸美約 4000 萬歐元 (約 4300 萬美元) 的出口產品。

川普政府在 2018 年以進口鋼、鋁產品危及國家安全，援引 1962 年的貿易擴張法第 232 條，對相關產品加徵國安稅，並在今年 2 月 8 日起向符合條件的進口鋼產品加徵 25% 關稅、鋁產品加徵 10% 關稅。

對此，歐盟也回以報復措施，提高美國進口產品關稅，包含 Levi’s 牛仔褲、哈雷 (harley-Davidson) 摩托車以及波旁威士忌等，甚至對美製撲克牌加徵 10％關稅。

在關稅爭端期間，歐盟曾向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，要求取消川普對歐盟鋼鋁材實施的懲罰性關稅，不過，一位負責申訴案件的 WTO 專家表示，該組織在 2020 年最後一季前不會做出任何裁定。

歐盟官員表示，自 2023 年 2 月起美國將面臨 4.4％的歐洲徵稅。

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