口罩國家隊幕後 「憨慢」台灣人是亞洲第二大不織布供應商

武漢肺炎疫情持續延燒，意外讓外界看到台灣傳統產業的實力，例如生產醫療口罩與防護衣都需要用到的不織布，其亞洲第 2 大供應商其實就在南台灣的高雄。

創立南六企業的董事長黃清山是台南人，他因家裡太窮，從小只能吃番薯籤長大而立志創業。五專畢業他曾後進入飼料廠、汽車零件廠歷練，又轉行廚具業務磨口才，努力到老闆想把女兒嫁給他。

1978 年，他靠著一片薄薄的鋁箔瓦斯爐盤創業，賺進人生第一桶金，接著推出菜瓜布、抹布等廚房產品，並往上游發展，投入不織布產業，除了是台灣最大面膜製造商，還穩居亞洲第 2 大不織布供應商。

黃清山總說自己是個不會講話的「憨慢」鄉下人，但笨鳥先飛，也能飛出一片天。

採訪這天，南六企業董事長黃清山顯得有些疲憊，前一晚因班機延誤，他一路折騰，睡不到 2 個小時，「妳知道有多扯？本來晚上 7 點就要飛了，結果凌晨才飛，到台北 3 點多了，么壽啊！」

黃清山說話草根性十足，他形容自己是個不會講話的「憨慢」鄉下人。

投資不歇 持續衝產能

黃清山說話草根性十足，可是一談到擴廠計畫，這位台灣面膜大王的精神都來了。帶我們走進 2018 年底投產的高雄燕巢廠，全球最大、2 條寬 6 米的水針不織布機台巨大無比，這是南六攻城掠地的新武器。

他細數，燕巢廠運轉後，南六在台灣的產能將提升 1.5 倍，加上年出貨 4 萬噸的浙江平湖廠，及明年第 4 季將助陣的印度廠，年營業額可望衝破 120 億元，穩居亞洲第 2 大不織布供應商。

「傳統產業的生命週期差不多就是十年，不懂得轉型升級，很快就會被淘汰。」黃清山說：「紡織業沒有投資就沒有產能，我們上市企業就像過河卒子，沒有後退的餘地；你不投資，股票整個挫屎，會被人家笑死。」

這是他的企業管理之道？黃清山大笑：「我不知道怎麼講，因為我是鄉下人，鄉下人就很笨，笨就用心做，我買德國、法國進口的機器唌（台語，引誘）客人、唌到他流口水、唌到他喜歡跟你買，客人認同我們，我們就感恩。」

把妹沒錢 憤燃創業魂

黃清山出生於台南六甲農村，父母靠種田維生，也在附近的瓦窯廠工作，但農夫看天吃飯，一家 7 口生活相當辛苦。

黃清山自嶺東商專畢業後，進入飼料廠工作。（黃清山提供）

「我去嶺東商專念書時，交了女朋友，想跟家裡拿一點零用錢，但我爸媽叫我要節省一點，因為那年颱風多，稻榖又被老天收走了，全家縮衣節食供我去念書… 可是看到我家隔壁開輾米廠的同學，零用錢拿 500 元都沒問題，我那時很強烈地想，我一定要創業，我要脫離這樣的生活。」

貧窮激發黃清山向上流動，畢業後他先進入高雄一家飼料廠當管理員，把小職位當自己的事業經營。

「我真的很認真，三更半夜、下大雨都去巡廠。以前廁所都是一條溝，一次颱風來，那條溝堵住了，水會倒灌進工廠，我拿了一支竹竿就在那邊清，溢出來的都是蟲，吼，我整條腿都是蛆。」黃清山說：「我那時月薪才 800 元，我不是在替誰拚，我是為了自己，因為我想學。」

拚命三郎的個性讓黃清山一路升官成為組長，還管了十多名工人，老闆相當欣賞他，還想把女兒許配給他，「老闆跟我爸說，很希望我可以當他們家的女婿，可是跟他女兒不來電，我也不好意思繼續待，就去汽車零件廠上班。」

說起往事，黃清山有些害羞。事實上，命運造化總是弄人，20 多年前 2 人再度重逢，黃清山成了身價數十億元的大老闆，飼料廠老闆的女兒卻因工廠沒落，意外成了南六的便當供應商，或許是面子掛不住，一段時間後，對方來電說：「不好意思，不做了。」

黃清山（左 1）與公司幹部、日本客戶於公司前合影。（黃清山提供）

在汽車零件廠磨了半年，想學行銷的黃清山決定轉行，成為天鵝牌廚具的業務員，「我國語說得比較靦腆，憨慢到連話都不會講，拜訪客戶常被罵出來，工作第 3 個月，才有第一筆業績。」

爐盤撈金 月收百萬元

為了開發新客戶，黃清山硬著頭皮從路邊的建案下手，他買菸送工地警衛，換得建商老闆的電話，又挨家挨戶推銷，並壓低自己的利潤，「因為我很憨慢賣，所以只賺老闆給我的最少利潤。」

一次黃清山到高雄幫客戶做廚具規劃，「人家太太拿了幾片錫箔做的瓦斯爐盤跟我炫耀，說這是從新加坡買回來的，台灣沒人做、很時髦，我跟她拿了一片回宿舍研究，後來在台灣鋁業公司找到這個原料。」

1978 年，黃清山靠著一片薄薄的「婦之友」瓦斯爐盤創業。

1978 年，黃清山向家人借了 5 萬元買沖床與機器，開模做瓦斯爐盤，「我是台南六甲人，所以公司取名南六企業，生產的瓦斯爐盤叫『婦之友』，就是婦女的朋友。」

創業一個月後，他相親結婚，太太黃謝梅雲與弟弟黃和村負責生產，他每天清晨則到高雄中學前的菜市場擺攤，小小的三人公司就這麼動了起來，「進口的瓦斯爐盤一包十片賣 50 元，我賣三包 100 元，大家都覺得很新鮮，後來開始有人跟我批發，從高雄、台中賣到台北。」

「以前很流行講百萬富翁，我們最好的時候，一個月營業額做到 100 萬元。」黃清山說得驕傲，「我小時候沒錢，人生賺到第一桶金，真的很高興。」

跨行慘虧 決心攻上游

早年支票、匯款不盛行，黃清山自己送貨、收款，「我老婆的嫁妝是一台鈴木 125，以前我一路騎到台北去收帳，3 年後才買貨車，晚上睡在車上，還被警察誤認為是小偷，我拿客戶名片給他看，他才讓我走。」

「那時我剛創業沒有錢，怎麼可能去睡飯店？」黃清山苦中作樂地說：「可能我從小比較純真，有時我睡在田旁邊，碰到下雨天，有蟲叫、鳥叫還有青蛙叫，這是田園交響曲，現在回想起來還是很快樂。」

黃清山的辦公室內掛著一幅兄背弟的油畫，提醒自己不忘本。

小時候跟著堂弟們玩在工廠的長子、南六董事長特助黃世鐘回憶：「我爸以前就是校長兼撞鐘，他騎摩托車整個台灣跑，常出去一個禮拜才回來，所以我小時候很少看到爸爸。」

瓦斯爐盤的生意步上軌道，但黃清山危機意識強，又推出「潔利絨」菜瓜布、抹布，並從菜瓜布延伸至上游的不織布。不過，眼見台灣製鞋產業發達，黃清山一度跑去開人工皮革廠，卻大虧 3000 萬元，「25 年前的 3000 萬元，你可以想像嗎？」

「那不是我專業的東西，技術門檻也高，我敗得很慘、一敗塗地，差點把之前賺的全部虧掉，幸好家裡賣了一塊地幫我補貼，幸運之神也照顧我，有讓我轉過去。那時我很強烈地認為，我就是要往上游去做，所以後來我改做面膜，要賺錢就要慢慢往上游做大。」

雙管搶單 成面膜大王

1988 年，黃清山雙管齊下，一面壓低不織布原料的利潤搶單，一面買進高價機器，生產品質穩定的不織布，製作胸罩用襯棉品，成為台灣華歌爾、黛安芬的供應商。

「有的工廠是 1 億元以上的機器不買，我們是 1 億元以下的不買。」黃世鐘說：「碰上客訴，老闆馬上飛去處理，明天不能到、後天也會到，有什麼問題見面三分情，客人本來很氣，看到你人來了，就算了。」

2005 年，在品牌商邀約下，黃清山前進浙江平湖設廠，並交由弟弟黃和村坐鎮，今年則揮軍印度。考量印度宗教、文化問題複雜，他也和印度當地大學合作，邀請印度學生來台攻讀碩士，並當儲備幹部，目前南六的台灣廠內已有 5 位印度籍的種子教官。

黃清山之子黃世鐘（右）、弟弟黃和村之子黃尚原（左），近年也進入南六幫忙。

十年前，黃清山結束高汙染的菜瓜布事業，全面進軍面膜、溼紙巾與衛生棉表材等領域，拿下聯合利華與多家日本大廠的訂單，晉升台灣最大面膜製造商，自有品牌詩柔面膜也賣進郵局。

那麼，身為台灣面膜大王的他，也敷面膜嗎？「我會啊，但我敷保溼就好，不用美白啦！」拿起一片面膜仔細端詳，看見鏡頭對著他，黃清山趕緊轉移話題：「你們不要一直拍我，你們有什麼企圖？我現在開發玉米澱粉，讓面膜布未來可以自然分解，我來看看這有什麼功效。」

後記：草根味配庶民語言 嘟嘟好

黃清山是急性子，說話快、吃飯快、走路更快，但受訪前他忍不住仔細叮嚀：「這次班機延誤，我本來想延後回台，但沒辦法，端午節前就答應妳，我也不好意思改，不然我已經停止被訪問了。」

國台語夾雜的他說：「我家以前很窮，就是光禿禿的沒東西，那叫家什麼壁的？」我答：「家徒四壁？」他說：「對啦！」很像你問我答的場景。說著說著，他緊張提醒：「我只會說庶民語言，不會轉換成教授級、老師級的話，妳要幫我稍微（修飾）一下欸。」

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