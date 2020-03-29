【頭家開講】少年總仔躍龍門 高明精機總經理張仕育

2 年前，張仕育娶了名模殷琦為妻，讓高明精機這家在台中耕耘 52 年的工具機廠，瞬間成為鎂光燈的焦點。今年 3 月武漢肺炎疫情延燒，他再度因率員工參與口罩國家隊，受到矚目。

其實張仕育 25 歲那年，父親意外去世，讓他提前接班成為台灣工具機產業最年輕的頭家。隔年又碰上日本泡沫經濟考驗，他用 5 年時間穩固父親的事業基礎，推出全台獨有的大型龍門型加工機行銷國際，成為全球國防、航太以及航天業者不可或缺的供應商。提起口罩國家隊的成果，他將功勞歸給辛苦的基層工程師，證明機械黑手也有出頭天的時候。

高明精機總經理 張仕育小檔案

出生：1974 年生（46 歲）

家庭：已婚，育有 1 女

現職：高明精機總經理

休閒：陪老婆、看電影

學歷：龍華科技大學電機工程系、逢甲大學經營管理學院碩士

座右銘：做，就對了

經營心法：員工是最重要的資產

「一開始知道有這樣的任務，滿開心的，終於有我們可以出點力氣的地方。」張仕育最近忙得不可開交，上月初，在工具機公會籌組下，包括他所屬的高明精機在內，有 26 家廠商聯合組成「口罩國家隊」，完成 60 條口罩產線，協助台灣單日的口罩產能上看 1,000 萬片。

3 月初，張仕育率高明精機參與口罩國家隊，太太殷琦前往探班打氣。（翻攝殷琦臉書）

口罩機順產 靠台灣實力

「其實口罩機不是我們的專業，我們做的是精密機械，我們只是出人去幫忙組裝。」張仕育說，這次各公司支援的 100 多人都是業界的精銳部隊，「這 2 家召集的廠商也很努力，本來要做四個月到半年的口罩機，25 天就完成了。」

工具機指的是生產機械的機械，張仕育形容：「簡單地來說，就是機械的媽媽。」高明精機是全台灣第一家成功研製旋臂鑽床及大型龍門型工具機廠，客戶來自汽車設備製造商、航天、航太和國防領域。做為工廠背後的推手，高明精機以往相對低調，公司沒上市、不上櫃，直到 2 年前，張仕育與名模殷琦結婚，才讓這家在台中已耕耘 52 年的工具機廠，成為鎂光燈的焦點。

在口罩國家隊趕工期間，張仕育（右）時常去探班。他認為，基層工程師是這次最辛苦的幕後英雄。（翻攝殷琦臉書）

過去這段時間，張仕育和殷琦時常買飲料、點心去口罩國家隊的現場探班。提起這次的成果，他不居功，「在那邊拿鐵鎚做到手受傷、加班加到晚上 9 點，連續 3 個禮拜，天天中餐、晚餐坐在地上吃便當的是什麼人？真正的幕後英雄，是那些辛苦的工程師。」

「以前在我爸爸那個年代，人家說機械業是做黑手的，覺得這好像是比較低層次的工作。」張仕育指著擺在一樓大廳的旋臂鑽床與萬能工具磨床，那是父親張鎬洺創業起家的工具，「不論你要發展農業、紡織還是國防，機械都是一個國家的根本。這次口罩機能順利生產，也是大家沒看到的台灣實力。」

高明精機研製出台灣第 1 台龍門型加工中心機，也是台灣首個打入中國市場的業者。（張仕育提供）

父嚴厲磨練 培養接班人

1968 年，原本在機械廠上班的張鎬洺，以 3 萬 5,000 元於台中豐原成立高明機械生產萬能刀具磨床，員工算上張仕育的母親張蔡梅霞，是一家只有 8 個人的小工廠。彼時，旋臂鑽床因無法連結電腦操控，逐漸被日本淘汰，但在台灣仍是奇貨可居，「我爸就想，他們不要的東西，不然我們撿回來做。」

張鎬洺從日本買機器回來拆解，研製出價格比日本還低的機器，立刻成為暢銷機種。「你可以說是時勢造英雄，我們剛好趕上那一波台灣經濟起飛，需要大量機械設備的時候。」4 年後公司更名為高明工業。

張仕育（左）是獨子，在父親張鎬洺（右）的要求下，大學念的是電機工程。（張仕育提供）

1974 年出生的張仕育是家中獨子，上面還有 2 個姊姊。張鎬洺只有國小畢業，自然望女成鳳、望子成龍。他規劃大女兒、現任高明精機董事長張麗雪念國貿，負責行銷業務；二女兒、現任高明精機財務長張麗莉念會計，主導財務；張仕育則在父親的要求下念電機工程。

當時正好是工具機設備陸續轉往自動控制發展的階段，「我爸是摸機械出身的師傅，別人騙不了他，但是科技進步了，自動控制他不懂。」張仕育回憶，父親對他的機械養成之路極為嚴厲，「我從國中開始，寒暑假就被我爸叫去學配電、鎖螺絲，後來才了解，我爸是想找一個他親信的人去學。」

專攻龍門型 量少利潤高

1982 年，張鎬洺觀察日本的機械發展趨勢，將全面由自動化電子控制機器主導，缺錢也缺研發人才的他，找上工研院機械所一同開發數控化產品，公司也 2 次更名為高明精機。「當時很多人提計畫跟政府申請合作開發車床、磨床，但我爸不想和同業競爭，就去申請龍門型加工中心機，那是最冷門的產品。」

龍門型加工中心機因門柱呈「ㄇ字型」，又稱「門型」，最小台的龍門長度達四米、寬 2 米，早年即便在日本，也是一台售價約新台幣 5、600 萬元的高級品。「我爸考慮的是怎麼賺到錢，不是去追量；以前龍門的利潤相當高，幾乎是做一台、賺一台。因為技術含量高，開發相對困難，在台灣根本沒人做，人家要仿效會比較困難。」

隔年，張鎬洺成為台灣第一家研製出龍門型加工中心機的業者，創下破億營收，還是台灣第一個打入中國市場的業者，事業熱火朝天之際，1999 年他卻因大腸癌病逝。提起父親，張仕育的語氣有些落寞：「那年我剛退伍，可能他想休息了，或是他覺得交給兒子沒問題。」

張仕育（右）從小在工廠長大，國中時就被父親叫去學配電、鎖螺絲，對機械設備相當熟稔。

第一線打拚 摘億元訂單

張仕育接班時只有 25 歲，是台灣工具機界最年輕的頭家。「人家看你就是個小朋友，所以我以前都故意把自己穿老。」所幸父親早已替他打下基礎，員工多數是幹了十幾年的老部屬，「大家向心力很強，沒有因為董事長過世，害怕公司會倒就跑掉。」

當時中國大陸是高明最重要的市場，張仕育跟著在高明擔任副總的堂叔到中國跑業務。「我給自己很大的要求，今天只要一出門，我不可能空手走，一定要拿回訂單。」要拿下訂單不只靠價格戰，還要提出配套的維修服務說服客戶。為快速反應市場需求，他在上海租了一間辦公室當辦事處，負責銷售跟售後服務。

但早年上海房地產價格低廉，怎麼沒想過置產？張仕育嘆了一口氣，「我爸過世沒多久，2001 年我媽就發生嚴重車禍變成植物人，她在醫院躺了 7 年，加上日本經濟泡沫化，市場景氣非常不好，我們的做法很保守、不想太快擴張，也不敢黑白花錢… 我認為那時候守住是最重要的。」

高明精機的 1 樓大廳展示 1 台工具磨床，那是張仕育的父親張鎬洺創業起家的工具。

擔下父親一生的心血，張仕育把自己放在第一線打仗。2003 年，一位中國客戶到高明參觀，「一個禮拜後我被找去談生意，我的競爭對手在隔壁房間，是一家日本廠商。他告訴我，價格不是關鍵，重點是誰可以提供最好的東西。」張仕育一個人在會議室，和台灣同事越洋連線報價，從早上 9 點忙到下午 2 點，最終拿下這筆 1 億 2,000 萬元的訂單。

「我告訴他，我能開發一些特殊的規格跟配套，你不用另外找供應商。」說起這筆大單，張仕育掩不住眉飛色舞，「拿下這張單，我還不滿 30 歲。出去走路真的是用飛的，也感謝客戶給年輕人機會，我們到現在還在合作。」

還有一次，全球前幾大的模架公司龍記集團向高明採購了 4 台機器，「可是後來我才知道，人家只是拿我們的產品當實驗、買來試試看的。我心想，我們怎麼讓人家這麼不看中？可是我判斷，對方肯定是想在測試中找長期夥伴，如果我們提供很密切的服務，這個單不會跑掉。」後來機器發生問題，張仕育跳過供應商，直接派遣台灣工程師到香港駐廠維修，他還親自找龍記的老闆溝通、取得信任，「他們老闆發現我們的機器不比國外大廠差，維修效率還更好，之後也繼續下單。」

主動推革新 差異化吸睛

連續幾張大單的肯定，讓接班前 5 年保守守成的張仕育決定主動出擊。「以前傳統的機器都是藍色、綠色，外型也方方正正的、不流線，也不符合人體工學，師傅連放計算機的地方都沒有。我看國外的機械雜誌，瑞士還有粉紅色的機器，為什麼我們不能改良？」

在 2006 年台北工具機展上，他大膽推出一台以汽車烤漆噴漆、成本較一般高出 60％的白色龍門型加工中心機，卻一度引來同業訕笑。「機器拉到會場，一個同業看了直搖頭說：『囝仔玩囝仔車（指不知天高地厚）』。我當時真的大受打擊，晚上在飯店睡得很不是滋味，眼淚都快流下來，好像我這麼做不是對的。沒想到隔天開展，國外客戶都跑來看，我們誤打誤撞成為當紅炸子雞。」

每年的台北工具機展，張仕育（左）都親上第一線坐鎮，前中為總統蔡英文。（總統府提供）

同年，張仕育還投入 6 億元，將廠房搬至后里台中科學園區。「中、小型的龍門現在在台灣競爭很激烈，我們必須走不一樣的路、做出差異化。」高明最大台的機器長度可達 20 米，全台只有張仕育在生產，「我們還有 280 多種機種能做模組化組裝，就像樂高一樣，可以靈活因應客戶的需求彈性調整，這是我的競爭對手沒有的。」

為了強化市場定位，2010 年，張仕育率團參加漢諾威工業展時，毅然決然把一台長 14 米的龍門運到德國。「光運費就 100 萬元，但我認為『驚驚袂著等』（指猶豫不決，必然錯失良機），機器做出來了就是要行銷，不然擺在家裡誰知道呢？浩浩蕩蕩運過去，台灣廠商看到就說我是傻子，吃飽太閒。」

張仕育（右）和 2 個姊姊分別相差 8 歲與 6 歲，小時候姊姊還曾餵他吃飯。左為二姊、高明精機財務長張麗莉。

張仕育當然不是為了出風頭，他研判景氣正在高點，更要大力宣傳高明的實力。他告訴德國代理商，如果能在現場賣掉，他願意多發一點佣金，「結果那台賣了 120 萬歐元（近新台幣 4,000 萬元）。價錢是一回事，那是一種成就感。」

工業 4.0 升級智慧機

不過，近 2 年受到中美貿易戰衝擊，市場需求走緩，工具機產業也表現疲軟。張仕育坦言，前年營收 10 億元，去年幾乎腰斬只剩 6 億元，「趁這個機會，我們從去年開始就不斷在做內部教育訓練，也把智慧機械、工業 4.0 的概念導入新機種，做 2 代機升級，提升附加價值。」

「鏟花」是精密工具機有基本準確度的起點，要靠師傅的巧手一刀一刀鏟出精度。

帶我們走在 6,000 坪的偌大廠房，空氣中卻沒有一絲悶熱，張仕育介紹，這是台灣工具機業第一個全空調廠房，「一個月電費多 80 萬元，但師傅奇蒙子如果好，做出來的東西就好，我們連外籍勞工宿舍也都有冷暖空調。」「蓋這個廠對我們來講很激動。」他感性地說：「我 8 歲的時候，我爸開車經過后里，當時這裡都是台糖的甘蔗園，他告訴我，未來要把廠遷過來，後來這裡開發成科學園區也是冥冥中註定。」

高明的客戶來自國防、航太與航天，工具機的主軸頭是影響精度的關鍵。

接班 20 多年，46 歲的張仕育早已不是那個被同行看輕的小伙子。「但我爸現在看到我的成就搞不好會說要再努力，我覺得可能還沒有達到他的標準。」他說：「我爸以前講，做事要跟牛一樣努力，我們就一步一步慢慢來，不要急著衝。只要我能動，我就是做。」

2 年前，張仕育（左）迎娶名模殷琦（右）。

後記： 找老婆靠直覺

張仕育說自己會追殷琦全靠直覺。「第 1 次見面直覺她就是很適合當老婆的人。因為她很直接、不會假，有問題會直接告訴我，相處起來反而沒什麼摩擦。」

但成功抱得名模歸會有壓力嗎？「壓力喔，就是她比我高啦！」張仕育吐槽自己不遺餘力，「但我不會要求她不可以穿高跟鞋。」近 9 個小時的採訪，殷琦夫唱婦隨，一路陪伴，拍照時還刻意往下站 1 個階梯體貼老公，放閃無極限。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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