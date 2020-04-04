張忠謀談疫情、紓困金額衝破兆元、南山標下世貿三館地上權 本周大事回顧

台積電創辦人張忠謀本周二 (31 日) 表示，疫情就像一場戰爭，疫情過後將改變許多人的生活方式，尤其是中產階級；行政院周四 (2 日) 召開臨時會，通過紓困振興規模達 1 兆 500 億元，同時強調企業不能倒；另外，即便有疫情影響，仍不減世貿三館地上權案的招標熱度，最終由南山人壽標走，創三大紀錄；台股本周周線收紅，以下是本周重要大事：

張忠謀：疫情就像戰爭衝擊全球經濟 將改變人類生活方式

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀周二 (31 日) 表示，這場肺炎疫情就像一場戰爭，對經濟的衝擊會很大，但衝擊多大，完全取決於全世界如何控制疫情，即便疫情今日起受控，疫情過後，仍將改變許多人的生活方式，尤其是中產階級。

張忠謀說，自己在《紐約時報》看到一篇文章，訪問一家餐廳經營者，該名經營者在 10 年內，經營至少 7、8 家價錢相當便宜，且很受歡迎的餐廳，但他被訪問時，說了相當絕望的話，該名經營者相信，「餐廳業已經沒有了，永遠沒有了」，至少像他那樣便宜、擁有合理價錢的好餐廳，將永遠消失了，唯一留存下來的，恐怕只有如麥當勞這類連鎖餐廳。

政院拍板紓困規模衝 1.05 兆元 蘇揆：企業不能倒

行政院周四 (2 日) 召開臨時院會，通過紓困振興規模達 1 兆 500 億元，占 109 年名目 GDP 的 5.4%，其中追加特別預算 1500 億元，全數舉債支應。蘇揆強調，第二階段紓困的原則就是企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷。

本次紓困振興預算規模達 1.05 兆元，其中整體特別預算約 2100 億元，主要用途以四大部會為主，經濟部為本次疫情的重災區，許多企業營業額不到原先的 10%，政府額外啟動各種救助方式，因此，特別預算共編列 975 億元，占比 37%；其次為勞動部占 24%；交通部與衛福部則分別占 18%、14%。

世貿三館地上權招標 312.76 億元 南山得標氣走富邦壽 創史上三高紀錄

世貿三館地上權案周一 (30 日) 開標，在國泰人壽、富邦人壽、南山人壽與新光人壽等壽險大咖競逐下，最後由南山人壽以 312.76 億元、溢價率 17.4% 得標，創國產署地上權招標案有史以來，基地面積最大、權利金與決標金額史上金額同步創新高等三大紀錄。

楊金龍：GDP 保 2 與否看下半年疫情 降息則看三大指標

台灣央行總裁楊金龍周一赴立院財委會備詢，談到肺炎疫情對台灣經濟情勢的衝擊，楊金龍認為，至目前為止因疫情具高度不確定性，難說今年經濟成長率 (GDP) 能不能「保 2」，但若影響延續至第三季甚至是第四季，保 2 的機率小；至於未來央行是否再降息，主要考慮金融市場穩定、經濟發展情勢和物價展望三點。

鴻海每股配息估 3.3 元起跳 殖利率逾 4%

鴻海周一 (30 日) 公告去年財報，雖尚未公告去年盈餘分配，不過依照董事長劉揚偉之前法說會上所說，未來每年現金股利配發率，將不低於四成，以鴻海去年每股純益 8.32 元計算，今年配息至少 3.3 元起跳，以本周收盤價 70 元計算，現金殖利率約 4.7%。

大文配翻版 東元擁三大誘因吸引寶佳集團積極插旗

寶佳集團去年開始，持續買進東元電機股票，躍升成單一最大股東，市場推測，東元擁有雄厚土地資產、帳上又有近 200 億元的現金，加上明年即將董事改選，三大原因讓寶佳有意入主插旗，而東元今日正式公告，將啟動私募尋找策略夥伴入股，藉膨脹股本稀釋寶佳股權意圖相當明確，可謂是半導體通路「大文配」的另一翻版。

仁寶商用、教育客戶追單力道強 上半年出貨拚持平去年

代工大廠仁寶周一舉辦線上法說，展望今年，總經理翁宗斌表示，受疫情影響第 1 季出貨年減幅達 2-3 成，但受惠遠端工作、遠距教學等商機成長，商用、教育產品客戶追單力道強勁，第 2 季出貨可望大幅增加，上半年出貨力拚持平去年，看好若疫情獲得控制，今年營運將逐季成長。

欣興 IC 載板訂單能見度高 訂單可看到 Q2 後

PCB 廠欣興電子周一指出，儘管疫情持續延燒，但公司 IC 載板自去年第 4 季起產能就維持滿載，目前訂單至少看到第 2 季後。

另外，欣興也樂觀看待 ABF 等 IC 戴板市場需求，今年資本支出將達 240 億元，較去年倍增，其中 9 成用於建置新世代 IC 載板新產能，欣興也預期，第 2 季載板生產、需求穩定成長、其他產品也可望較首季提升。

疫情添變數 樺漢全年展望趨謹慎 毛利率下調至持平

鴻海旗下工業電腦廠樺漢周二 (31 日) 召開法說會，董事長朱復銓表示，第 1 季營收估較去年同期減少 4-6%，毛利率略增、營益率持平，不過疫情持續影響下，第 2 季展望還需再觀察，全年毛利率由先前預估的略增，轉為持平看待。