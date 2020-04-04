股市見底或還有得跌？這張圖提供關鍵線索

對於積極尋找股市何時觸底的投資人來說，技術線圖專家 Chris Kimble 認為有一張重要圖表可以提供解釋：一個大宗商品指數正在測試一個 40 年支撐點，如果跌破此水準，可能代表前路更為崎嶇難走。

這位 Kimble Charting Solutions 創辦人指的是「路透平均加權商品指數」(Thomson Reuters Equal Weight Commodity Index)，他認為這項指數將告訴投資人市場究竟將走向更艱難處境，或者最近的大跌其實是觸底反彈的過程。

路透平均加權商品指數自 1966 年以來的月線走勢。(來源: MarketWatch)

路透這個指數追蹤 17 種原物料，包含可可、咖啡、銅、玉米、黃豆、棉花、原油、黃金、取暖油、瘦肉豬、活牛、天然氣、白金、白銀、黃豆油、粗糖和小麥。

Kimble 說，該指數過去九年來一路走跌，反映原物料普遍疲軟。2009 年時，這項指數跌到一個 29 年前觸及的支撐點展開反彈，代表金融危機最糟糕情況已經反映在價格上。而如今該指數再度測試這個算起來已有 40 年之久的支撐點。

「如果路透平均加權商品指數守住 2009 年的支撐點，代表最糟情況已經反映在市場價格上，低點已經浮現。但如果指數跌破那個支撐點 / 阻力線，就代表接下來還有更多苦難等在前頭！」

大部分投資人都認為股市將再次測試 3 月 23 日的低點，但多頭派主張，即使未來幾週預料會繼續聽到更多有關武漢肺炎 (COVID-19) 疫情和經濟的壞消息，投資人卻開始期待疫情獲得控制後的經濟快速反彈，並預做準備。

空頭派則認為，光是疫情本身的不確定性，就足以判斷市場將出現更沉重的賣壓。

美股已經以空前的速度自 2 月歷史高點回跌，但隨著美國聯準會 (Fed) 等多國央行救市，白宮也推出 2 兆美元刺激方案，股市有所回升。

美股三大指數週五 (3 日) 全數收黑，原因是 3 月非農就業人數暴減 70.1 萬人，經濟學家警告，由於這報告並未把 3 月最後兩週激增的失業人數納入統計，因此尚未完全反映就業市場的實際慘況。