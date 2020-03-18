甜甜價還是接刀子？股市指標尖叫喊買！回顧2008年歷史找買點

美銀針對基金經理人的調查顯示，3 月份尤為嚴峻。

然而，有鑑於過去幾週油價衝擊、各市場反映武漢肺炎疫情等，這一點也不令人訝異。該調查於 3 月 6 日至 12 日進行，顯示由歐元區和新興市場引領的全球股市配置出現有史以來單月最大崩跌。

基金經理人的全球成長預期也降至該調查 25 年來最低水準，全球 EPS 預期也是自 2008 年 10 月以來最疲弱水準，且基金經理人的現金水位自 4% 躍升至 5.1%，為有史以來第四高月比增幅。

另一個信號似乎也發出「現在買進」風險資產的尖叫聲：



該銀行的專有指標（如上圖）顯示，目前投資人情緒極度悲觀，而此時正是建議買進的市場低點。該表以 0 至 10 區分看跌程度的高低，10 分最為看跌。

該指標遵循規則：當投資人情緒超過 8 的時候，就該拋售股票了，而當數據低於 2 的時候就該買進了。

在 3 月份的調查中，該指數自 2.5 下降至 1.7，引發風險資產逆勢買進的信號，在此之前債券基金外流金額創下紀錄、信貸市場表現嚴重低迷、交叉資產波動率飆升、所有 隸屬 MSCI 股票指數的國家，其大盤都跌入熊市。

美銀美林策略師 Michael Hartnett 警告，「在外部異常現象還存在時，這種逆勢買進的訊號可能會過早出現。」這指的是像仍持續的武漢肺炎病毒這種讓標準偏差的現象。

他舉例，雷曼兄弟破產前 2 個月、2008 年 7 月該指標就出現買進訊號，所以像「當前健康危機的規模和影響前所未有，因此要持續反彈大漲就必須要進一步的宏觀和市場政策推動，加上市場要出現歐洲和美國疫情已達高峰期的信念。」

不要進場接刀子

S&P 500 指數和歐股均在經歷 1987 年 10 月崩潰以來最糟糕的一日後，週二美股反彈上漲，或許已有投資者採取行動。

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週二建議投資人，現在應當趁股價反彈而拋售，而不是趁市場下跌時找買點切入。

「現在要做與『逢低買進』相反的舉動，而是趁著反彈認賠殺出。」

美股每日震盪，道指上下數千點奔馳，對此 Cramer 表示，期指簡直「是場笑話」，早上牛市，可能下午慘賠，他對市場所謂的上漲抱持懷疑，「小心，一旦你逢低踏入買漲，漲勢恐怕不會持續下去。」