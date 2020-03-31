股市還沒跌完? 「買股票」躍Google搜尋熱門關鍵字

美股自 2 月高點直線下墜，直到上週強力反彈，收復今年來部分失土、跌幅收斂至約 20%，不少投資人認為這波「無差別拋售」後，一些優質標的或許已經浮現買點，「買股票」(buy stocks) 成了 Google Trends 熱門關鍵字。

過去兩週來，Google 搜尋「買股」的次數是過去幾個月每週平均值的 10 倍之多。道瓊工業指數上週締造 1938 年來最大單週漲幅，呼應投資人對股市重拾興趣的趨勢。值得注意的是，這只反映投資人尋找資訊的趨勢，不代表實際行動。

Google 搜尋買股的次數。(來源: Google Trends)

最近幾週 Google 上其他關鍵字的頻率，例如「失業」、「在家上班」、「快遞」的搜尋次數也攀升。

另一項反映散戶投資人情緒的指標則顯得悲觀。根據美國散戶投資人協會 (AAII) 上週三發布、每週一次的調查，看空後市的受訪者占 52%，和在前一週的 51% 相去不遠。

RBC Capital Markets 美國股票策略部門主管 Lori Calvasina 說，散戶投資人可能會繼續下滑。「投資人信心可能進一步惡化，52% 的 (看空者) 比率雖然較前幾週的 39% 大幅提高，但仍遠低於金融海嘯時期 70% 的空前高點，目前還無法認定投資人信心已經觸及谷底。」

機構投資人方面，Calvasina 說， CFTC 提供的美股期貨部位顯示，從 2 月中旬至今，經理人信心一路下滑，上週才稍稍轉趨樂觀，「目前無法判定投資人願意重返股市，抑或是拋售潮暫停，我們的看法傾向是後者。