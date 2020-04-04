派遣工成免洗筷？特斯拉交出Q1成績單就裁員數百人

根據 3 名員工說法，特斯拉 (TSLA-US) 正解聘美國汽車和電池廠的派遣契約員工。

知情人士透露，此回裁員影響數百人，包括加州 Fremont 汽車工廠和內華達州的 Gigafactory 電池工廠內的派遣契約員工都在解聘名單內。

雖然許多派遣契約員工都已經在特斯拉工作多年，其中一些人盼望能轉成全職員工，但本週稍晚均收到派遣人力機構的通知。

人力派遣機構 Balance Staffing 公司給遭解聘的員工備忘錄指出，「令我深感遺憾的是，我必須通知您，由於 COVID-19 大流行，特斯拉工廠已經延長關閉時間，所以特斯拉已要求立即有效終止所有派遣契約。」

根據該備忘錄，這些員工仍屬於 Balance Staffing 員工，可透過其業務找到其他工作。Balance Staffing 也承諾會努力讓這些派遣員工在未來有可能的時候回到特斯拉，並向這些員工保證，遭特斯拉解聘並非因為他們的工作品質有問題，而是商業環境條件太過艱困。

根據 CNBC 接收的消息，來自其他人力派遣機構的特斯拉派遣員工也在週四和週五收到類似的通知。

特斯拉和 Balance 公司均未立即回應置評請求。

在特斯拉公布第一季交車成績令投資者滿意後，週五特斯拉股價大漲 5% 以上，達 480.01 美元。

特斯拉第一季生產 10.3 萬輛，交車約 88400 輛。

為了達到這些數據，特斯拉不斷與 Alameda 縣當地衛生部門抗爭，當地衛生部門要求特斯拉 3 月 17 日前將工廠降至最低基本運作，但特斯拉 Fremont 工廠卻持續全面運轉至 3 月 23 日，較當地其他企業延長運作約莫一週，同時也跟當局爭辯，希望將特斯拉視為「必要業務」，從而可免受加州《原地避難》禁令的規定。