股神也反悔！巴菲特認賠出售2檔航空股

受肺炎疫情影響，航空股近來湧現賣壓，吸引股神巴菲特 3 月抄底加碼，並在受訪時表示不會拋售航空股，但短短半個月，股神也反悔了，減持了手上達美與西南航空部分持股，也凸顯航空業因疫情陷入空前的危機。

美國證監會資料顯示，巴菲特旗下公司波克夏海瑟威在 4 月 1、2 日分別拋售達美航空近 1,300 萬股，占總持股的 18%；也出售西南航空約 230 萬股，占所有持股的 4%，合計套現 3.89 億美元（約台幣 117.5 億元）。波克夏並未透露售股原因，但表示目前這兩家航空公司的持股均不到 10%。

在美股暴跌之際，巴菲特 3 月初抄底達美航空，他當時受訪時表示，此次因疫情和油價大跌所導致的危機，危害比不上 2008 年，他不會拋售航空股。

但疫情衝擊，讓股神對航空股也客觀不起來。達美航空 3 日示警，預估第 2 季營收將暴減 90%，比原先預估 52% 還要慘，且每天仍得燒掉 6,000 萬美元現金，公司陷入「空前」的困境，並坦言最壞情況可能還沒來臨。

目前全美平日航空客運量僅 15 萬多人次，之前「正常」的水準為 220 萬人起跳。波克夏公布售股交易前，美航、達美、聯合和捷藍同時向美國財政部提出申請薪資補助，期望幫助維持人員聘用。不過，這些業者也表示，政府的補助將並不足以協助其度過這場空前危機。