外資撤離新興市場 淨流出規模超越金融海嘯時期

《彭博》報導，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致金融市場動盪不安，外資於近幾個月來快速撤離新興市場，淨流出規模甚至超過金融海嘯時期。

為了減輕疫情對於經濟所造成的損害，各國紛紛釋出大規模的貨幣及財政刺激政策，儘管這些刺激政策在已開發國家能夠發揮預期的效用，但對於新興市場國家而言，卻可能導致外資流出的情況加劇。

利率的調降可以刺激家庭及企業支出，但過度降息卻會導致實質利率為負，並加速外資的撤出，而財政擴張亦會造成新興市場國家負債規模增加，導致信用評等被調降的風險上升。

降息導致許多新興市場國實質利率為負 (圖：Bloomberg)

瑞穗銀行經濟學家 Vishnu Varathan 表示，雖然調降利率能夠提振經濟，但卻也可能對於匯率的穩定性造成衝擊，因此，新興市場國家的央行在制定利率決議時，面臨了政策上的兩難。

根據國際金融協會 (IIF) 統計數據，自 1 月 21 日起的 70 天當中，外資流出新興市場規模達 925 億美元。根據歷史數據顯示，2008 年金融海嘯、2013 年「市場緊縮恐慌 (taper tantrum)」、以及 2015 年人民幣貶值時期，外資流出新興市場的規模，皆小於 250 億美元。

外資流出新興市場規模 (圖：Bloomberg)

另外，中國以外的新興市場各國股市，於第一季損失了 31%，跌幅大於已開發國家股市的 21%。巴西、南非、俄羅斯、及墨西哥的貨幣匯率，在過去 3 個月兌美元皆重挫 20% 以上。

經濟學家 Barry Eichengreen 表示，由於 1990 年後期所發生的亞洲金融風暴，導致新興市場國家對於外債高度依賴。而貨幣貶值對於舉借外債的公司而言，更是造成沉重的負擔。

根據 IIF 數據顯示，有 13% 的新興市場公司債是以美元計價，僅較 2009 年時的 15% 小幅下滑。雖然美國聯準會持續透過寬鬆政策，以增加美元於市場的供給量，但仍舊無法解決新興市場國家融資成本攀升的問題。

(本文不開放合作媒體轉載)