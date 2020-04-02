匯價下跌+債務壓力升！快避開新興市場資產

為了防止武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，歐、美等已開發國家皆採取封鎖政策，造成各國經濟活動停滯。

雖然新興市場國家目前受到疫情的影響相對較小，但由於近期以來美元匯價持續攀升，導致新興市場貨幣匯率下滑，因此，華爾街分析師表示，新興市場資產的下行風險仍相當高。

新興市場各國股市於第一季的表現，創下自 2008 年金融海嘯以來最差的單季成績。摩根大通及摩根士丹利分析師皆表示，新興市場股市仍尚未見底。

MSCI 新興市場指數漲跌幅 (圖：Bloomberg)

由於美元避險需求的上升，導致巴西雷亞爾、南非蘭特、及俄羅斯盧布兌美元匯價，皆下跌超過 20%。另外，新興市場各國所發行的美元計價債券，亦遭受到自 1998 年以來最沉重的賣壓。

MSCI 新興市場貨幣指數 (圖：Bloomberg)

小摩分析師表示，由於全球對於石油、金屬等大宗商品的需求下降，加上製造業供應鏈的阻斷，導致新興市場各國經濟受到重創，另外，由於各國貨幣匯價的下跌，更導致美元債務的還款壓力攀升。

經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，目前金融市場所面臨的狀況，與經濟大蕭條、及金融海嘯時期有許多共同點。

雖然已開發國家所採取的經濟刺激政策，預期將可稍微紓緩市場的壓力，但伊爾艾朗仍建議投資人避開風險性資產。他建議出售低信評債券的部位、提高現金持有比重、並買入資產負債表強健的公司股票。

另外，自過去幾個月以來，新興市場各國的債務壓力大幅上升。根據《彭博》統計數據，15 個新興市場國家總計超過 1 千億美元的歐元債券餘額，平均殖利率較美國公債至少多出 1000 個基點。

高盛集團策略師 Kamakshya Trivedi 表示，新興市場國家的債券，較 2008 年金融海嘯時期更為脆弱。他表示，由於全球經濟前景低迷，預估新興市場的資產價格，將有持續下行的風險。

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