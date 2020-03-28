〈分析〉新興市場遭COVID-19暴擊 但......最痛一擊還沒來！

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，新興國家也遭慘痛打擊，但最糟糕的狀況可能還沒出現。

許多新興國家恐比歐美更脆弱，不只因為其醫療保健體系缺乏因應新型冠狀病毒的能力，也因為危機曝露出其經濟和金融狀況中的許多弱點。

進退維谷

iShares MSCI 新興市場指數 ETF 今年迄今下降了 26%，但 BCA Research 首席新興市場策略師 Arthur Budaghyan 認為，「現在想拋售新興市場恐怕太晚了，但如果現在要進場承接也太冒險了。」

橡樹資本 (Oaktree Capital) 經理人週五的說法也反映了類似的觀點。Oaktree 新興市場機會和新興市場債務總回報策略經理 Julio Herrera 表示，新興市場債市流動性仍大量不足，且能源領域之外的估值還沒有下降到足以提供安全利潤的程度。

先前就處於困境 COVID-19 大流行雪上加霜

印度、巴西等新興經濟體在危機發生前就處於困境，美元飆漲更加劇這些國家的財政壓力，因為這些國家與其企業背負美元債務，在本國貨幣暴跌時更疲於償還美元債務。墨西哥、哥倫比亞和奈及利亞在因應石油價格崩跌之際，債信評等還遭調降。

經濟學家、前印度央行總裁 Raghuram Rajan 表示，石油生產商習慣將預算平衡在每桶 50 至 60 美元之間，因此油價下跌造成他們壓力沉重。根據《華爾街日報》一項民調，今年第二季 Brent 油價預估每桶低於 28 美元，而 WTI 油價預料低於 25 美元。

Gavekal 分析師 Udith Sikand 提到，雖然聯準會 (Fed) 與幾個重要的新興市場央行擴大美元互換額度，以舒緩美元供給立即緊縮的局面，避免新興市場融資危機失控，但在新興市場力圖遏止 Covid-19 疫情蔓延下，這問題離解決的那一日還差得遠。

Sikand 指出，各國不願採取一些典型措施來增加需求，例如，俄國、智利和哥倫比亞目前沒有太大的施展空間可以刺激大宗商品需求。墨西哥和南非這些更多元的經濟體，則在疫情爆發前就陷入經濟衰退。

印度這一類較國內導向經濟的國家經濟已然乏力，如今因疫情面臨嚴峻的挑戰。印度自 25 日起全國封鎖 21 天，民眾上街必須持有通行證。Lombard 印度研究部總監 Shumita Deveshwar 表示，如此嚴格限制的背後原因之一是：印度每 1000 人只有 0.7 張病床，是亞太地區中低收入國家中病床率最低的國家之一。同時，印度人口密集，根本不可能在擁有 13 億人口的國家中實施保持社交距離的政策。

印度已竭盡所能對抗衝擊，印度央行將回購利率下調 75 個基點至 4.4%，並推出 1.7 兆盧比 (228 億美元) 的刺激措施，試圖控制因疫情所需付出的經濟代價，但事實是代價可能依然高昂。其中一個原因是，新興市場多數工人都在非正規部門工作，幾乎沒有管道申請政府救濟，所以即便政府推出財政救助措施，也不適用在自己身上。

牛津經濟研究院估計，印度幾乎不可能在 4 月中前解除封鎖，且感染較嚴重的州可能會一直處於部分鎖定狀態，直到第二季度中期，估計 2021 全財年經濟成長將「大幅低於」3%，和印度成長目標 6% 相距甚遠。 TS Lombard 預料，印度全國封鎖可能會讓經濟成長率較 RBI 的預期減損至少 2 個百分點。

Deveshwar 報告指出，「封鎖措施對企業的損害會讓已陷入困境的銀行體系承受更大壓力，對於經濟廣泛復甦的目標是關鍵障礙。今年迄今，銀行股是受創最嚴重的類股之一，因為投資者越來越擔心原本表現良好的零售貸款，可能現在也將開始惡化。」

整個新興市場情況可能還會惡化，Sikand 表示，「任何認為其財政 (或貨幣政策) 失控的看法都會引發資本潰逃，這可能會迫使亞洲和拉丁美洲等外資比例較高的國家實行資本管制，從而綁住投資者， Sikand 警告投資者要「高度謹慎」，不要馬上跳入市場。