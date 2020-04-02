IEA：石油價格暴跌將進一步衝擊全球供應鏈

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，石油需求下滑，加上價格戰，使得油價暴跌。國際能源署 (IEA) 在週三 (1 日) 的一份報告中表示，整個石油供應鏈因疫情受到衝擊，並波及到能源部門，將進而衝擊全球的供應鏈。

IEA 報告指出，疫情大幅度削減了全球燃料消耗，石油價格暴跌，再加上石油輸出國組織 (OPEC) 生產國和俄羅斯停止減產計畫，進一步促使油價暴跌。今年 3 月份油價暴跌了約 55%，創下歷史上最大的跌幅，週一油價也跌至 2002 年以來的最低水平。

IEA 在先前預測，與 2019 年相比，某些石油生產國的淨營收將在 2020 年下跌 50%-85%，不過根據需求震盪的程度，下跌幅度可能更大。

IEA 報告稱，部分石油生產商已經採取了相應措施，對新產品的支出進行了大幅削減，相對於先前計劃的削減了 20%-35%。

此外，許多石油巨頭也將重新評估其現有資產組合，有可能導致另一輪煉油廠關閉。IEA 也警告，油價暴跌也將對其他能源部門造成影響，加上持續的低油價，也將影響天然氣等清潔能源轉型的前景。

「每桶 25 美元的油價將使一些國際天然氣供應商難以負擔其運營成本，而低迷的天然氣現貨市場將也加劇了虧損。」IEA 表示。